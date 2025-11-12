江蕙新春假期安可連唱5場！ 預告有驚喜環節
江蕙日前完成「無‧有」北高23場的演出後，許多歌迷聲聲呼喚，希望她繼續登板，在大家的期盼之下，她宣布帶著安可場，於2026年2月20日（五）至2月25日（三）回到台北小巨蛋一連五場，特別選在春節開唱，希望能跟大家一起在小巨蛋團圓，也讓搶票孝親的歌迷感到更有意義。
而為了因應春節假期開唱，主辦單位寬宏藝術也透露，目前演唱會節目製作部分，二姐與製作團隊正如火如荼進行及籌備中，雖然是這次是安可場，還是要給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容確認將會進行微調並加入過年喜氣的新元素，勢必能再次帶給大家感動與力量！大家敬請期待！
而江蕙演唱會「無‧有」安可場，將採「實名登記抽選制」將於明天11月13日凌晨0點正式開放登記，抽選結果將於11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者需於11月16日23:59前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12:00公布，並需於11月19日23:59前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)。
