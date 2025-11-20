江蕙春節小巨蛋開唱還有票！最後搶票時間點曝光

江蕙農曆春節在小巨蛋開唱，最後搶票時間點曝光。（圖／中時資料照）

「國寶級天后」江蕙（二姐）將在明年2月20日至25日在台北小巨蛋舉辦「江蕙演唱會【無,有】安可場」，這回加場一共5場，特別選在農曆春節開唱，盼能與粉絲在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。寵粉的她為杜絕黃牛，門票採「實名登記抽選制」，主辦單位寬宏藝術稍早宣布，明天（21）日中午將開放零星票券，粉絲可以在寬宏藝術官網實名制購票。

主辦單位日前預告，目前演唱會節目製作部分，江蕙與製作團隊如火如荼進行及籌備中，雖然這次是安可場，仍將給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容將會進行微調，並加入過年喜氣的新元素，勢必再次帶給大家感動與力量。

