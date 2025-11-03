江蕙春節返蛋開唱 「無,有」連飆5場

「國寶級天后」江蕙（二姐）自民國104年宣布封麥，時隔10年終於重返歌壇，9月連續飆唱23場「2025江蕙演唱會」，好評如潮。主辦單位寬宏藝術3日正式宣布，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於明年2月20日（大年初四）至2月25日在台北小巨蛋舉行，一共5場，邀請歌迷與二姐一同聽歌團圓過年。

二姐終於公布安可場消息，她表示，這次的「安可場」對她而言意義非凡，「除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年、一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。」她盼能以更溫柔、更自在的方式與歌聲，和大家一起回味那些歌、那些共同的記憶。

廣告 廣告

由於加演時間正逢農曆春節，她分享可能會提前與家人圍爐，因為還要彩排，「但會選擇一天到宜蘭傳藝中心走走，那裡有我小時候的回憶，又離台北近，有空時常會去，很放鬆。放鬆後才能充飽電，站上台唱歌給大家聽。」

調整過年出國計畫

二姐坦言，加場完全是意料之外，「真的沒想到會有加場的機會，原以為場地沒有檔期，所以很早就安排過年要出國。現在加場確認，有很多事情要重新準備，也會再調整原本的規畫。」

主辦單位寬宏藝術表示，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將重現今年演唱會的頂級製作規格，並在視覺設計與音樂編排中注入新意與驚喜。本次安可場採「實名登記抽選制」，門票將於11月13日00:00至11月14日中午12:00開放登記，11月15日中午12:00公布中籤名單；中籤者須於11月16日23:59前完成繳費。詳情請參閱寬宏售票系統公告。