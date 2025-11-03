江蕙春節重返小巨蛋連開五場！11/13實名制登記抽選！時間地點、登記規則、票價座位一次看

【時報記者張佳琪台北報導】全民普發1萬元上路，台新銀行宣布推出便捷領取方案，民眾可選擇至全臺台新銀行ATM直接領取現金，或透過線上登記入帳台新帳戶。台新銀行同步加碼推出多項優惠活動，最高可讓1萬元翻倍變2萬元，希望以行動積極配合政府強化經濟政策，與全民共享政府的暖心福利。 全民普發1萬元，民眾有兩種領取方式，選擇ATM直接提領或線上登記入帳兩種方式。台新銀行指出，民眾持國內任一家金融機構金融卡至台新ATM，選擇「全民+1政府相挺」服務，輸入健保卡號及身分證字號，即可立即領取現金1萬元；也可至政府「全民+1政府相挺」網站選擇「登記入帳」，輸入台新銀行存款帳號並且依指示完成流程，1萬元將於指定日期自動入帳。 11月17日至12月14日期間，民眾透過全臺台新銀行ATM完成領取全民普發1萬元，立即可在ATM參加「天天加碼抽大獎」活動。活動期間將抽出超過5,000名幸運得主，最高可獲得10,000點台新Point (台新Point1點=1元），並可領取全家便利商店、OK超商、繼光香香雞、美廉社等知名商家超值優惠券。 選擇線上方式領取1萬元的民眾，上政府「全民+1政府相挺」網站，選擇「登記入帳」並

時報資訊 ・ 1 天前