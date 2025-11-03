江蕙春節重返小巨蛋連開五場！11/13實名制登記抽選！時間地點、登記規則、票價座位一次看
「台語天后」江蕙回歸歌壇，先後於今年7、8、9月在高雄巨蛋和台北小巨蛋舉辦《2025 江蕙演唱會 無·有》演唱會，創下高雄8場、台北20場的演唱會紀錄，如今《2025 江蕙演唱會 無·有》安可場時間出爐！將於大年初四（2/20）到初六（2/22），以及2/24、2/25在台北小巨蛋舉辦。演唱會門票採實名制登記抽選，11/13凌晨12點至11/14晚上11:59開放登記。江蕙要與歌迷們一起共度農曆新年，江蕙2026演唱會時間地點、售票時間、登記方式、實名制規則、票價座位一次看。
江蕙2026演唱會｜時間地點
演出時間：
2026/02/20（五）18:30（大年初四）
2026/02/21（六）18:30（大年初五）
2026/02/22（日）18:30（大年初六）
2026/02/24（二）19:30
2026/02/25（三）19:30
演出地點：台北小巨蛋
江蕙2026演唱會｜售票時間
【台新銀行卡友優先購】
售票時間：2025/11/12 （三）12:00～23:59
購票資格：使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）
限區限量：限$6,800／$5,880／$4,880
【實名制登記抽選】
實名登記時間：2025/11/13（四）00:00～2025/11/14（五）23:59
登記平台：寬宏藝術
【第一次抽籤】
公布中籤名單：2025/11/15（六）12:00（同時開放繳費）
繳費截止時間：2025/11/16（日）23:59
【第二次抽籤】
公布中籤名單：2025/01/18（二）12:00（同時開放繳費）
繳費截止時間：2025/01/19（三）23:59
江蕙2026演唱會｜票價座位圖
演出票價：NT $6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880/ 800
座位圖：
江蕙2026演唱會｜實名制登記注意事項
須先登入寬宏售票系統會員，才能進入節目頁面進行抽籤登記。
進行抽籤登記前請先確認「會員姓名」與「帳號」是否與「身分證件/護照」相符，資料不符者請至會員專區「會員資料異動申請」提出更正，登記送出後將無法更改。
請於登記截止前完成送出登記，登記截止後恕無法取消或變更登記的相關資料（如會員姓名、場次、票區、張數、是否連位等），請確實核對內容後再送出登記。（※第一次和第二次抽籤皆依第一次登記資料處理，請務必確認內容再送出登記）
每位會員最多可任選2個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇。
江蕙2026演唱會｜繳費方式
1. 收到中籤通知後，請於「抽籤查詢」確認結果，並於繳費期限前點選「立即付款」完成訂票動作。
2. 選擇「取票方式」、「付款方式」並閱讀「實名制同意書」後，勾選同意進行下一步驟。
3. ATM轉帳（虛擬帳號）需於指定時間內完成轉帳動作，繳費完成後請至，「訂單查詢」確認資料是否有誤。
江蕙2026演唱會｜取票方式
1. 國內郵寄：
每筆系統服務費NT$80元(僅限郵寄台灣)。
一筆訂單最多 4 張。
開始郵寄時間： 高雄場：將於2025年06月30日起開始郵寄 台北場：將於2025年07月30日起開始郵寄
2. 超商取票：
每筆系統服務費NT$50元。
一筆訂單最多 4 張。
開放取票時間： 高雄場：將於2025年06月30日起開始可以領取票券 台北場：將於2025年07月30日起開始可以領取票券
取票超商：可至任一間「萊爾富Life-ET」或「OK超商OK-go」機台取票。
江蕙演唱會｜經典歌曲複習
1992年《酒後的心聲》
1993年《傷心酒店》
1994年《無言花》
1999年《落雨聲》
1999年《半醉半清醒》
2001年《家後》
2002年 《夢中的情話》
2006年《博杯》
2008年《甲你攬牢牢》
2010年《當時欲嫁》
（影片來源：YouTube，若遭移除請見諒）
