江蕙春節開唱還有票！主辦宣布清票 開搶時間曝光

江蕙將於農曆春節開唱。寬宏藝術提供

「二姐」江蕙將於明年重返台北小巨蛋，舉辦5場「無,有」安可場，日前主辦單位寬宏藝術開放抽籤購票，反應熱烈，不過因部分觀眾對座位不滿意或提出退換票，使部分票券重新流出。寬宏藝術今（20日）正式公告，將進行票券清票，釋出零星座位供粉絲搶購。

寬宏藝術表示，本次清票將於11月21日（星期五）中午12點開放實名制購票，購買方式依主辦公告規範進行，並提醒所有購票者，主辦單位保有活動調整與修改之權利。江蕙此次將在新春前夕開唱，希望屆時與粉絲一同在小巨蛋團圓，用歌聲迎接嶄新的春節到來。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」

獨家／「空幹王」骨盆震出名聲！羅志祥把嘲諷變招牌

獨家／巫啟賢「高爾夫哲理」伸援手 3年前將羅志祥拉回光裡