江蕙暌違10年再接廣告成代言人 粉絲敲碗再開唱 寬宏回應了
歌壇國寶級天后江蕙（二姐）自出道以來，因極具親和力與正向的形象，深受各大品牌與公益團體的青睞，此次受邀擔任元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，並親自參與廣告拍攝，備受外界矚目，這也是她暌違10年後，再度以廣告作品形式曝光於螢光幕前，讓許多喜愛她的歌迷感到相當驚喜。
二姐經紀團隊透露，自二姐決定重返舞台後，便陸續收到來自各界品牌與企業的合作邀約，除了「元利四季莊園」外，目前還有幾支廣告正在洽談中，足見二姐多年來在大眾心中的地位與影響力依舊無可取代。對於外界的支持與厚愛，二姐始終心懷感謝。
對於合作邀約，她始終抱持謹慎態度，重視理念是否契合，以及是否能真正代表自己的精神與態度。這次選擇與元利建設合作，除了因二姐長年以來便居住在元利建設所打造的住宅，對其建築品質、生活環境與細節美學皆有深刻感受與高度認同外，更重要的是，「元利四季莊園」所傳遞的生活理念，與她現階段的人生信念相符，無論是對自然環境的重視、對生活溫度的追求，都讓她深有共鳴。
二姐向來對工作要求極高，講究細節、力求完美，而這份堅持，也延伸到她對生活的態度，工作之餘，她大多時間喜歡待在家中，對她而言，家不只是休息的地方，更是一個能真正讓自己放鬆、沉澱的空間。
二姐「『無 有』演唱會」在北、高28場圓滿落幕後，許多歌迷持續敲碗，希望二姐能盡快再度舉辦演唱會。對此，寬宏藝術表示，一直與二姐在討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。二姐則表示，28場演唱會帶給她非常深刻的感動，無論是站上舞台的心情，或是現場萬人齊聲合唱的畫面，直到現在仍歷歷在目。每當回想起來，內心依舊充滿感動與感謝。熱愛唱歌的她，平時也經常與友人相約K歌，樂在其中，並期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與大家見面。
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