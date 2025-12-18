江蕙最愛！ 名店「老二腿庫飯」叼菸切腰子 老闆歉

高雄知名的宵夜老店《老二腿庫飯》，被民眾拍下邊抽菸、邊備料。（圖／民眾提供）





高雄知名的宵夜老店《老二腿庫飯》，曾入選500碗，也是江蕙和五月天到高雄開唱，必吃的宵夜美食口袋名單，但卻被鄰居拍下，女員工邊切腰子、邊抽菸，被網友說這是「煙燻麻油腰花」，鄰居還抱怨，顧客車亂停又很吵，老闆道歉說會改進，但針對抽菸部分，衛生局開出最少三萬，最高300萬以下罰鍰。

白飯淋上獨門醬汁，放上大塊腿庫，瘦肉口感紮實不乾柴，肥肉軟綿入口即化，高雄消夜傳奇老二腿庫飯，曾入選500碗，還是江蕙和五月天的愛店，被鄰居目擊，備料阿桑竟然是邊挑菜邊抽菸，阿桑嘴巴叼著菸，拿著一整袋食材，還有被目擊，大馬路邊切腰子，邊切邊抽菸。

廣告 廣告

目擊民眾：「每天下午切腰子，每天都在那邊切，叼一根菸。」

叼菸切腰子，網友說這是煙燻麻油腰花吧，鄰居指控，不只邊抽菸邊備料，食材還會放在地上，晚上八點開始營業，高朋滿座，顧客亂停車，店家有公告小心檢舉，不要亂停，但是遵守的不多。

鄰居：「因為就是滿多客人會直接停在他們店門口路邊，然後都是紅線，就像我去推車帶小孩的話，這裡本來就沒有人行道了，可能騎樓沒辦法走，我就必須得走馬路，可是我要繞過這個車子。」

老二腿庫飯老闆：「觀感不好，我會加以勸導，加強勸導她這個壞習慣，叫客人到停車場，有跟他說，他也是說只是下來包個飯他就走，來有的喝酒醉的，我們會盡量安排他室內的座位。」

生意好擾民，店家致歉，備料邊抽菸食安問題，衛生局到場稽查，到場員工都還沒開始準備食材，只能就食材存放和環境檢查，至於鄰居所拍下的，邊備料邊抽菸是日常，恐怕得衛生局突擊，才能知道改善情況。

東森新聞關心您

吸菸有害身心健康

更多東森新聞報導

女遭撞成夾心慘死 7旬婦逆向開喊「頭很暈」掀眾怒

快訊／高雄11:52規模3.3「極淺層地震」！

快訊／遭逆向車暴衝撞！高雄母子被撞成夾心餅 母親命危

