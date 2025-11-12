江蕙杜絕黃牛 門票1314登記抽選

江蕙將在明年農曆春節於台北小巨蛋開唱，期待與粉絲一起迎接新春。（資料照片）

「國寶級天后」江蕙（二姐）將在明年2月20日至25日在台北小巨蛋舉辦「江蕙演唱會【無,有】安可場」，這回加場一共5場，特別選在農曆春節開唱，盼能與粉絲在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。寵粉的她為杜絕黃牛，也讓歌迷能在沒有時間壓力下參與，門票採「實名登記抽選制」，13日至14日至寬宏售票系統進行登記抽選。

江蕙暌違10年回歸舞台，美聲依舊，今年一口氣在北高雙蛋共舉辦23場「2025江蕙演唱會」，讓大批歌迷留下難忘回憶，卻還有許多歌迷因未能買到票進場而留下遺憾，如今江蕙宣布加場好消息，歌迷興奮表示「拜託這次一定要抽到票」、「看過一次真的很值得。」

廣告 廣告

主辦單位12日預告，目前演唱會節目製作部分，江蕙與製作團隊如火如荼進行及籌備中，雖然這次是安可場，仍將給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容將會進行微調，並加入過年喜氣的新元素，勢必再次帶給大家感動與力量。

安可場13日凌晨0點開放登記，抽選結果將於15日中午12點公布中籤名單，中籤者需於16日前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於18日中午12點公布，並需於19日前完成繳費；主辦也提到所有票券僅限透過寬宏售票系統登記，請勿購買代購、來路不明的票券，以免受騙。