江蕙歌聲明年2月再響起 《無,有》安可場小巨蛋連唱5夜

《2025江蕙演唱會》9月落幕後，粉絲呼聲不斷，主辦單位寬宏藝術3日宣布「二姐」將於2026年農曆春節期間重返台北小巨蛋，舉辦《江蕙演唱會【無,有】安可場》，2月20日至25日連唱5場，與歌迷共度團圓佳節。

這是江蕙首度在春節期間開唱，她笑說「能和歌迷一起過年、一起唱歌，是很特別也很幸福的事」，此次除了同樣付諸全力籌備，也希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於彼此的記憶。

對於再度開唱，江蕙坦言自己也有些意外，表示她本來以為沒有場地檔期，過年期間都已安排出國行程，沒想到真的能加場。她笑說現在要重新調整規劃，也考慮提前和家人圍爐，才能安心在舞台上迎接與歌迷的「年節團聚」。

寬宏藝術透露《江蕙演唱會【無,有】安可場》將延續2025年的頂級製作規格，並在視覺與音樂編排上注入新意與驚喜，讓觀眾不僅能重溫經典，也能感受「二姐」對音樂的全新詮釋。

演唱會門票採「實名登記抽選制」，將於11月13日零時起至14日中午12時開放登記，中籤名單於11月15日中午公布，中籤者須於11月16日23時59分前完成繳費。購票詳情請見寬宏售票系統，台新卡友則可於11月12日優先購票。(編輯：宋皖媛)