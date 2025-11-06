江蕙演唱會和聲是他！百合花主唱奪金獎 公開天后「私下真面目」

記者徐珮華／台北報導

「百合花樂團」憑專輯《萬事美妙》抱回第16屆金音創作獎最佳專輯獎、評審團獎，還首次擔任典禮表演嘉賓，攜手金曲歌后李竺芯同台飆歌。除了成功解鎖首次典禮演出，百合花今年也有許多新嘗試，包含日前剛落幕的3人編制全台小巡迴，以及主唱奕碩擔任江蕙演唱會和聲，站上北高雙蛋舞台開嗓，為歌手生涯寫下新的里程碑。

「百合花樂團」抱回金音獎2項大獎。（圖／金音創作獎提供）

奕碩日前與江蕙一同完成20場演唱會，謙虛表示：「能跟二姐江蕙一起同台唱歌，絕對是許多人的夢想，很榮幸能有這個難得機會，讓我獲得滿滿寶貴經驗。」他更被江蕙的敬業深深打動，無論試音、彩排、總彩都是全力以赴，也真正感受歌手的專業與對歌唱的熱愛，「準備演唱會這段時間，我都在觀察二姐的拖拍技巧，尤其她唱〈斷腸詩〉托得好美，是我們後輩值得學習的典範。」

鼓手奕欣除了在團內掌握音樂節拍，也跨團擔任椅子樂團的合作樂手，雖然兩團之間風格迥異，卻意外跟自我極端矛盾內心合拍，讓他自在穿梭於兩組樂團，個別展現不同音樂能量。

百合花樂團與李竺芯（左2）合體為金音獎演出。（圖／金音創作獎提供）

去年大港開唱合作結識的苗可麗，也在他們奪下金音獎後，第一時間獻上祝福：「外星人終究被發現，沒辦法你們太耀眼，那天馬行空的想像力，讓台語歌有了不一樣的生命力，讓不同維度的人都能感受台語的美，實至名歸，大大恭喜。」苗可麗還不忘跟百合花邀歌，期盼未來還能再次同台對唱。

百合花日前完成《怪味》全台小巡迴現場演出，挑戰最純粹的三件式樂器編制，重新編曲帶來更真實的聆聽演奏，樂團也預告將會挑選精彩曲目，集結成一張Live實錄專輯並發行黑膠，敬請樂迷期待等候。

