江蕙演唱會進度揭曉！復出後首接代言「關鍵原因」曝光 與周杰倫還是鄰居

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江蕙復出後有許多廣告代言邀約，第一個接下的是房地產廣告。元利建設/新聯陽提供

歌壇天后二姐江蕙自決定重返舞台後，其極具親和力與正向的形象，再度引發各大品牌與企業的搶人大戰。今日她正式宣布雙喜臨門，不僅受邀擔任元利建設「元利四季莊園」建案首位代言人，更睽違多年再度以廣告作品形式曝光於螢光幕前。

經紀團隊透露，天后回歸的氣勢驚人，「自二姐回歸以來，各項代言合作與商演活動邀約紛紛湧上，從尾牙、春酒、慶生宴到企業運動會等活動，總計已突破上百場邀約。二姐感謝各界的支持與愛護，也誠摯感謝每一份邀請與信任。」

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面對上百場的瘋狂邀約，江蕙始終抱持謹慎態度。這次選擇與元利建設合作，除了因她長年居住在元利打造的住宅，對其建築品質有高度認同外，也與她現階段珍惜生活、回歸內心的平靜信念不謀而合。

澄清並未購置新房產 江蕙驚曝現居信義聯勤

隨著天后代言房地產的消息引發全台熱議，外界紛紛傳出江蕙是否趁機大手筆買下豪宅，以及代言價碼為何？對此，經紀團隊大方公開私下居住現況表示：「二姐本人並未購置新房產。不過，二姐目前確實居住於元利建設的信義聯勤社區。至於相關酬勞不便透露，謝謝。」據悉，周杰倫也有在此處購置房產，與江蕙是鄰居。

合作多年黃金鐵三角 合體林志鴻、劉世上

江蕙向來對工作要求極高、力求完美，在工作之餘她大多時間喜歡待在家中，將家視為真正放鬆與沉澱的空間。為了這次極具意義的復出廣告，完美主義的江蕙再次找來長年合作、習慣且信任的導演林志鴻操刀運鏡，並邀來教父級商業攝影師劉世上負責定格畫面美學，三人再度重組過去締造無數經典的「黃金鐵三角」。

江蕙28場演唱會才結束，歌迷又敲碗求新巡演。寬宏藝術提供

28場演唱會感動歷歷在目 寬宏藝術曝再度開唱進度

自「【無 有】演唱會」28場圓滿落幕後，許多歌迷持續在網路社群敲碗，希望二姐能盡快再度舉辦個人專場演唱會。對此，主辦單位寬宏藝術表示，目前一直有持續與二姐討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。

江蕙則表示，那28場演唱會帶給她的感動直到現在仍歷歷在目，熱愛唱歌的她，平時在生活中也經常與友人相約K歌、樂在其中。她也大方承諾，非常期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與大家見面。



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