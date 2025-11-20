江蕙演唱會還有票！官方宣佈清票時間 零星票券實名制購票

記者鄭尹翔／台北報導

《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於台北小巨蛋舉行，一共5場，而日前開放抽籤購票，但因為有些座位不滿意或是退換票，對此寬宏藝術也公告將清票，開放零星票券實名制購票。

江蕙復出歌壇，在高雄和台北舉辦23場演唱會。（圖／寬宏藝術提供）



寬宏藝術發布公告，因為有些座位不滿意或是退換票，所以將在11月21號星期五中午12點，開放零星票券一班實名制購票，另也公告主辦單位保有活動更動及修改之權利。

《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日（五）至2月25日（三）於台北小巨蛋舉行，一共5場，此次，特別選在春節開唱，希望能與大家在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來！

