江蕙演唱會開賣倒數！搶票攻略一次掌握 採取實名登記抽選制

記者鄭尹翔／台北報導

金曲天后「二姐」江蕙宣布重磅回歸！《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日至2月25日連唱五場，地點就在台北小巨蛋。這次特別選在春節期間開唱，江蕙希望能與歌迷們團圓迎新春，再次以經典歌聲溫暖全場。

江蕙《無．有》演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

今年的《2025江蕙演唱會》北高雙蛋巡演共舉辦23場，場場秒殺，吸引數萬名歌迷朝聖，堪稱台語樂壇盛事。隨著安可場消息曝光，粉絲瞬間暴動，留言狂喊：「拜託這次一定要抽到票！」、「二姐的現場跟CD一樣完美！」、「過年在小巨蛋聽江蕙，太幸福了！」

主辦單位寬宏藝術今（12日）表示，目前節目製作正在如火如荼籌備中。雖然是安可場，但二姐與製作團隊仍將全面升級，歌單將微調並加入過年喜氣的新元素，保證帶來耳目一新的感動體驗，「一定讓歌迷值回票價！」

購票方式部分，《江蕙演唱會【無,有】安可場》採「實名登記抽選制」。登記時間自11月13日凌晨0點開放，11月15日中午12點公布第一波中籤名單，中籤者須於11月16日23:59前完成繳費。未中籤者可參加第二次抽籤，結果將於11月18日中午12點公布，並需於11月19日23:59前繳費。

寬宏藝術也特別提醒，所有票券僅限透過「寬宏售票系統」登記，切勿向不明代購或非官方網站購買，以免受騙上當。《江蕙演唱會【無,有】安可場》勢必再度掀起搶票熱潮，春節最動人的團圓時刻，江蕙將以歌聲陪伴每一位歌迷，共度幸福年。

