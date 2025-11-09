江蕙演會唱會安可場來了！春節登小巨蛋唱5天 台新卡友優先購 實名抽選辦法一次看
敲碗成功！藝人二姊江蕙9月才剛開完23場演場唱會，確定於2026年加開安可場，將於春節期間重返小巨蛋，帶來5場限定演出。
江蕙演唱會「無，有」安可場購票採取「實名登記抽選制」，本文整理演唱會時間、地點、購票時間、票價等資訊，不論是自己想去或是孝子、孝女帶爸媽去都能一目了然。
演唱會地點、時間與票價
演出地點：台北小巨蛋
演出時間：
2026/2/20（五）18：30（大年初四）
2026/2/21（六）18：30（大年初五）
2026/2/22（日）18：30（大年初六）
2026/2/24（二）19：30
2026/2/25（三）19：30
演唱會票價：NT6800/5880/4880/3880/2880/1880/800
購票方式與台新優先購
台新銀行卡友優先購：2025/11/12 (三)12:00~23:59止。
台新銀行卡友優先購使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡（包含Richart簽帳金融卡）
（限$6800/$5880/$4880，限區限量每卡限購4張）
抽籤登記時間：2025年11月13日(四)凌晨00:00起至11月14日(五)中午12:00。
第一次抽籤
公布中籤名單：2025年11月15日(六)中午12:00（同時開放繳費）。
繳費截止時間：2025年11月16日(日)晚上11:59。
第二次抽籤
公布中籤名單：2025年11月18日(二)中午12:00（同時開放繳費）。
繳費截止時間：2025年11月19日(三)晚上11:59。
購票方式：
網路/手機APP訂票：每位會員最多可任選2個場次、每場次最多登記4張，可購票張數上限為8張（含台新銀行信用卡卡友優先購票張數）
付款方式：可使用信用卡付款或ATM虛擬轉帳付款
登記抽籤注意事項
須先登入寬宏售票系會員，方能進入節目頁面進行抽籤登記。購票前請先確認「會員姓名」與「帳號」是否與「身分證件/護照」相符，不符者請依會員專區「會員資料異動申請」提出更正。
登記截止後恕無法取消或變更登記的相關資料（如場次、票區、張數、是否連位等），請確實核對內容後再送出登記。
本抽籤制是以登記該場次該票價的登記人數進行配對抽選，每位會員最多可任選2個場次、每場次最多登記4張，全部票價均可選擇，由每場次的最高票價開始抽籤配對。建議可選滿2個場次以增加中籤機率，最多亦有可能抽中2個場次，若登記時所指定場次無抽中座位，即視為未中籤。
登記之指定場次無抽中座位者，若有勾選願接受系統隨機抽派其他場次票價安排，則系統將隨機分配指定場館任一場次之座位（不含輪椅席身障席），如有收到中籤通知，請仔細確認場次座位後，再決定是否匯款購買票券。
第一次抽籤完畢後，如未繳費訂單之剩餘座位，將安排第二次抽籤配對，第二次抽籤參與者，即為第一次抽籤未中籤者，由系統自動帶入第一次未中籤者原始登記資料，無須再重新登記，亦無法再修改登記資料。第一次已中籤者或是勾選同意由系統隨機抽派任何場次票區者，在接獲中籤訂單後未前往繳費棄單者，將不列入第二次抽籤名單中。
