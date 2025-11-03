江蕙為與歌迷過年 提早與家人圍爐 重返小巨蛋連唱5場

台語歌后江蕙將於2026年開唱，寬宏藝術宣布將於2月20日至25日於台北小巨蛋再舉行5場演唱會安可場，盼在春節期間共度佳節。（寬宏藝術提供）

「二姐」江蕙明年2月20到25日將重返台北小巨蛋舉辦「無．有」演唱會安可場，江蕙開心表示自己是首次在農曆春節開唱，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常幸福的事，也能傳遞正能量。

江蕙表示，這次的「安可場」對自己而言，意義非凡，除了是首次在農曆春節開唱外，能和歌迷一起過年，一起唱歌，是非常特別也很幸福的事。此次，除了同樣付諸全力籌備，也希望能用更溫柔、更自在的方式及歌聲，和大家一起回味那些歌、那些屬於我們的記憶。

此次演唱會恰逢農曆春節，江蕙也分享，可能會提前與家人圍爐，因為還要彩排等工作。不過她會選擇一天到宜蘭傳藝中心與家人朋友走走，那裡有她小時候的回憶，也讓她感到放鬆、充飽電，再以最好的狀態站上舞台唱歌給大家聽。

江蕙『無．有』演唱會在9月1日完美落幕。11月3 日她透過主辦單位寬宏藝術宣布，將於2026年2月20日至25日重返台北小巨蛋，舉行安可場共5場演唱會，江蕙盼在春節期間以最真摯的演出，與大家共度溫馨佳節。

江蕙「無．有」演唱會安可場採「實名登記抽選制」，13日至14日中午12時開放登記，15日中午12時公布中籤名單，中籤者須於16日晚上11時59分前繳費完成，台新卡友將可於12日優先購票，詳情購票資訊與實名制規定請洽寬宏售票系統。