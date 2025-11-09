江蕙發威！寬宏Q3大賺逾一股本 明年確定加場再開唱

藝人「二姊」江蕙開唱一鳴「金」人，主辦單位寬宏藝術（6596）日前公告第三季財報，營收、獲利、EPS皆改寫歷史單季新高紀錄，繳出漂亮成績單。在充沛的節目規劃和未來江蕙加場的確定性下，寬宏全年的獲利表現將挑戰新高。

江蕙太威！寬宏單季獲利年增5倍

寬宏藝術公告2025年第三季合併營收達18.63億元，年增率高達366％；單季稅後純益為4.26億元，相較去年同期大幅成長5倍。亮眼的獲利表現主要歸功於江蕙演唱會在第三季認列了北高共23場的演出收入，成為主要獲利引擎。

除了江蕙的推動力外，寬宏第三季同時認列多檔口碑極佳的展演節目收入，包括《悲慘世界》音樂劇高雄場、《火焰之舞》、《日落大道》音樂劇、莎拉布萊曼演唱會以及盧廣仲演唱會等。由於節目銷售表現良好，寬宏單季毛利達到6.56億元，毛利率則維持在約35%至38%的優異水準。

有望挑戰年度獲利歷史新高

累計前三季表現來看，寬宏藝術的成長動能持續強勁。累計合併營收達27.14億元，年增約97.53％至98%；稅後純益為6.62億元，年增率高達293%至312.5%。前三季累計每股純益（EPS）已高達17.41元。

展望第四季，寬宏藝術推出包括WILD WILD韓國歌舞秀高雄4場、李翊君台北小巨蛋1場、多場舞台劇，如《你的故事我的夢》、《半里長城》各7場、曾沛慈北流演唱會1場、民歌演唱會4場，以及羅志祥台北小巨蛋2場等。

此外，寬宏藝術已確定蕙演唱會加場檔期，將於春節期間（2026年2月20日至25日）於台北小巨蛋連演5場，有望挑戰年度獲利歷史新高。