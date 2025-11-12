江蕙過年小巨蛋安可場明登記抽選！呼籲粉絲勿信代購詐騙
「國寶級歌后」江蕙（二姐）將在明年2月20日至25日在台北小巨蛋舉辦「江蕙演唱會【無,有】安可場」，這回加場一共5場，並特別選在春節開唱，二姐希望能與粉絲在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。
江蕙今年「2025江蕙演唱會」於北高雙蛋共舉辦23場，讓數萬名歌迷留下難忘回憶，但也有許多歌迷因未能買到票進場而留下遺憾，日前演唱會正式公布安可場後，歌迷紛紛表示「拜託這次一定要抽到票！」更有網友大喊「看過一次真的很值得！二姐的歌聲跟CD沒兩樣，安可場絕對要到。」
主辦單位寬宏藝術12日透露，目前演唱會節目製作部分，二姐與製作團隊正如火如荼進行及籌備中，雖然是這次是安可場，還是要給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容確認將會進行微調並加入過年喜氣的新元素，勢必能再次帶給大家感動與力量，請大家盡請期待。
「江蕙演唱會【無,有】安可場」採「實名登記抽選制」，將於明天11月13日凌晨00點正式開放登記，抽選結果將於11月15日中午12：00公布中籤名單，中籤者需於11月16日23：59前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12：00公布，並需於11月19日23：59前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定請洽寬宏售票系統。
主辦也提到針對網路上有許多代購及不明售票網站，主辦單位特別提醒，所有票券僅限透過寬宏售票系統登記，請勿購買來路不明的票券，以免受騙。
「江蕙演唱會【無,有】安可場」相關購票資訊與時程
「江蕙演唱會【無,有】安可場」購票時程
11月12日（週三）12：00–23：59： 台新卡友優先購，使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡(包含Richart簽帳金融卡) (限$6800／$5880／$4880，限區限量，每卡限購4張)
11月13日（週四）00：00–11月14日（週五）12：00： 正式抽選登記，採「實名登記」
11月15日（週六）12：00： 公布抽選結果與繳費資訊
11月16日（週日）23：59： 繳費截止
未中籤者可參加第二次抽籤
11月18日中午12：00公布第二次抽籤結果
11月19日23：59前完成繳費
其他人也在看
江蕙新春假期安可連唱5場！ 預告有驚喜環節
江蕙日前完成「無‧有」北高23場的演出後，許多歌迷聲聲呼喚，希望她繼續登板，在大家的期盼之下，她宣布帶著安可場，於2026年2月20日（五）至2月25日（三）回到台北小巨蛋，特別選在春節開唱，希望能跟大家一起在小巨蛋團圓，也讓搶票孝親的歌迷感到更有意義。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家
【論壇中心／綜合報導】副總統蕭美琴應邀進入歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會並發表演說，總統賴清德表示，台灣自信走向國際，也要傳達訊息給國際社會「台灣是良善力量」，能對國際社會有所貢獻，也有助於全球的和平穩定，而駐歐盟大使謝志偉也在臉書曝光當時到機場接機影片，並表示「圓滿的接機，是達成任務的開始。飛機準時起飛，無失誤。飛機準時抵達，無失誤」。民進黨新北市議員卓冠廷今日在《頭家來開講》節目中指出，這件事情第一個成功的關鍵是「保密」，當時外館得知這個訊息之後，先跟外交部長林佳龍報告，而林佳龍再與總統賴清德報告，除了第一線少數在執行的同仁，府院黨幾乎沒有人知道，連副總統蕭美琴都不知情，整件事情保密到家，卓冠廷表示，保密這件事之所以重要，就是因為中國可能無所不用其極的想要阻撓，據了解，副總統蕭美琴直到歐洲方面「全開綠燈」後才得知這件事，最後賴總統才在會議中拍板，請副總統蕭美琴親自出席。除了副總統蕭美琴出席IPAC峰會之外，前總統蔡英文也出訪德國，並出席「柏林自由會議」發表演說，對於蔡英文、蕭美琴同一週相繼訪歐，曾任歐洲議會友台小組主席的前歐洲議會議員包瑞翰表示，這在過去是不可想像的，顯示台歐關係正顯著升溫。原文出處：頭家講(影)／蕭美琴歐洲議會演說！綠議員曝「這細節」：保密到家 更多民視新聞報導高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了自我感覺良好？白營民調曝「黃國昌能選贏蘇巧慧」 趙少康證實了連眾多中配都受不了檢舉！錢麗涉煽動武統 政府要審查她居留資格了民視影音 ・ 13 小時前
手刀準備！江蕙明年2月連唱5場「實名登記倒數12小時」 演唱會內容搶先曝光
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋的登場，連開5場，此次江蕙特別選在春節開唱，希望...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
一般安全帶與鋁合金快扣式安全帶的差異？
一般安全帶與鋁合金快扣式安全帶的差異？Yahoo特別企劃 ・ 5 小時前
徐佳青：新加坡拒僑委會官員前往 恐缺席亞總會議
（中央社記者楊堯茹台北12日電）亞洲台灣商會聯合總會理監事會議將於新加坡舉辦，僑委會委員長徐佳青今天表示，已請新加坡代表處接洽出訪事宜，但並不樂觀，新加坡方擔心僑委會影響僑民認知，拒絕僑委會官員前往新加坡。中央社 ・ 7 小時前
江蕙演唱會開賣倒數！搶票攻略一次掌握 採取實名登記抽選制
金曲天后「二姐」江蕙宣布重磅回歸！《江蕙演唱會【無,有】安可場》將於2026年2月20日至2月25日連唱五場，地點就在台北小巨蛋。這次特別選在春節期間開唱，江蕙希望能與歌迷們團圓迎新春，再次以經典歌聲溫暖全場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
高雄荖濃溪水面漂浮屍 警消打撈上岸身分待查
高雄市六龜區今（12）日發生一起死亡案，下午1時許民眾發現荖濃溪新開路附近，疑有人在河面上載浮載沉，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場救援，救難人員到場將男子打撈上岸，但已明顯死亡未送醫，警方封鎖現場進行採證，初步檢視死者身上無明顯外傷，將報請橋頭地檢署相驗，身分與死因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 5 小時前
企鵝北極熊小丑魚都沒了？地球史上最熱 陸海都遭殃
我們都在說，北極熊快沒有家了，今年是歷史上最熱的一年，我們超過了聯合國預定的攝氏1.5度控溫目標，而且還可能會越來越高。高溫的野火先燒掉了美國加州超過一萬棟建築物，帶走了30條人命，也讓很多必須依賴河水灌溉的農民，呼天喊地。而科學家更首度證實，現在有上千人，確實是被氣候變遷的熱浪「熱死」的。另外，我們可能也看不到《海底總動員》的小丑魚「尼莫」了。海水太熱，小丑魚體型居然在縮水；而南極的企鵝寶寶，也因為食物鏈斷裂，活不下去。野火、乾旱、洪水、生物死亡開始變成生活常態；而從北極、到熱帶、再到南極，沒有人能躲過地球的水深火熱。TVBS新聞網 ・ 1 天前
預測颱風假翻車 桶仔雞業者霸氣發200隻烤雞 謝罪南投、台東
鳳凰颱風逼近台灣，民眾期待「放颱風假」，1家桶仔雞業者日前預測全台9縣市今（12）日皆會放假，並立下豪語「若猜錯，就請大家吃100隻烤雞！」結果預測翻車，南投、台東、花蓮3縣未全放假，業者信守承諾，宣布將「放生200隻烤雞」給南投與台東民眾。中時新聞網 ・ 5 小時前
「F4變F3」下個月上海開唱！朱孝天狀況外 低調丟10字回應了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導男團「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，他們今年7月驚喜在五月天大巨蛋演唱會上合體，日前傳出回歸計畫，將推出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
MLB》道奇教頭Roberts奪世界大賽2連霸 年度最佳總教練卻是「０」票
美國職棒大聯盟（MLB）公布由全美棒球記者協會（BBWAA）投票選出的本季美聯、國聯「年度最佳總教練獎」。美國記者透露洛杉磯道奇總教練Dave Roberts意外地拿到「0」票。TSNA ・ 5 小時前
金馬62頒獎嘉賓陣容超狂！西島小島紅毯合體 李安、20位金獎得主齊聚
金馬執委會今日（11/11）公布第62屆金馬獎頒獎嘉賓，除了陣容堅強，更有濃厚的銀幕情誼。日本金像獎影帝西島秀俊將與好友遊戲鬼才小島秀夫在星光大道合體。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
F4爆三缺一辦巡演、出專輯！朱孝天方面回應了
「F4」由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天組成，今年7月驚喜現身五月天的大巨蛋演唱會，接著陸續傳出即將發新專輯跟開啟新巡演的消息，籌備期間，卻常被朱孝天在直播暴雷，外傳讓相信音樂的工作人員相當頭痛，日前傳出他們即將在上海開演唱會，但形式僅有F3，少一個人就是朱孝天。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
浪花兄弟睽違15年合體！周杰倫做一事全場瘋狂尖叫
時隔15年，11月9日在武漢春浪20周年音樂節合體，開場曲〈你是我的OK蹦〉，前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。兩人感性的說：「這一刻我們等了15年，謝謝所有還記得浪花兄弟的朋友！」Darren也表示：「聽到大家一起唱真的快哭出來，音樂不會老，浪花永遠不會退！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
郭富城現蹤高雄麻辣鍋店！三寶爸魅力不減 接機粉絲擠爆機場
香港天王郭富城「星展銀行－郭富城ICONIC世界巡迴演唱會」本週末即將在高雄巨蛋盛大登場。昨（6日）剛升格為「三寶爸」的郭富城現身高雄小港機場，吸引大批粉絲提早守候接機。三立新聞網 setn.com ・ 5 天前
F4缺一成「F3」啟動巡演！朱孝天不知情回10字 相信音樂發聲了
根據陸媒《紅星新聞》報導，對於F4改組F3一事，朱孝天方面回應：「我們也不清楚什麼情況」，似乎對此計畫未獲事前通知。當被進一步問及是否將參與此次巡演，負責回應人士則表示「目前不方便透露」，語帶保留。事實上，F4成員今年7月曾在五月天大巨蛋演唱會中合體，引起樂迷回...CTWANT ・ 1 天前
BABYMONSTER演唱會11/14優先購、11/15 KKTIX開賣！票價座位、售票時間一次看
BABYMONSTER繼2025年6月登上林口體育館開唱後，最新亞洲巡迴粉絲演唱會《LOVE MONSTERS》宣布唱進台北小巨蛋，2026年1/2、1/3一連兩天登場！BABYMONSTER是YG娛樂旗下女團，2023年出道的她們以亮眼外型和堅強的舞台實力備受關注，《SHEESH》、《DRIP》、《Clik Clak》等歌曲在YouTube上都有破億的觀看次數，今年10月發行的第二張迷你專輯主打歌《WE GO UP》更是上線不到2周，就累積1億觀看次數，在全球都擁有超高人氣。BABYMONSTER演唱會時間地點、票價座位、售票時間、粉絲福利、必聽歌單不斷更新。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 7 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 7 小時前