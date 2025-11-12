江蕙過年小巨蛋安可場明登記抽選！呼籲粉絲勿信代購詐騙

「二姐」江蕙將在明年春節期間舉辦「江蕙演唱會【無,有】安可場」。（寬宏藝術提供）

「國寶級歌后」江蕙（二姐）將在明年2月20日至25日在台北小巨蛋舉辦「江蕙演唱會【無,有】安可場」，這回加場一共5場，並特別選在春節開唱，二姐希望能與粉絲在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。

江蕙今年「2025江蕙演唱會」於北高雙蛋共舉辦23場，讓數萬名歌迷留下難忘回憶，但也有許多歌迷因未能買到票進場而留下遺憾，日前演唱會正式公布安可場後，歌迷紛紛表示「拜託這次一定要抽到票！」更有網友大喊「看過一次真的很值得！二姐的歌聲跟CD沒兩樣，安可場絕對要到。」

主辦單位寬宏藝術12日透露，目前演唱會節目製作部分，二姐與製作團隊正如火如荼進行及籌備中，雖然是這次是安可場，還是要給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容確認將會進行微調並加入過年喜氣的新元素，勢必能再次帶給大家感動與力量，請大家盡請期待。

「江蕙演唱會【無,有】安可場」採「實名登記抽選制」，將於明天11月13日凌晨00點正式開放登記，抽選結果將於11月15日中午12：00公布中籤名單，中籤者需於11月16日23：59前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12：00公布，並需於11月19日23：59前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定請洽寬宏售票系統。

主辦也提到針對網路上有許多代購及不明售票網站，主辦單位特別提醒，所有票券僅限透過寬宏售票系統登記，請勿購買來路不明的票券，以免受騙。

11月12日（週三）12：00–23：59： 台新卡友優先購，使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡(包含Richart簽帳金融卡) (限$6800／$5880／$4880，限區限量，每卡限購4張)

11月13日（週四）00：00–11月14日（週五）12：00： 正式抽選登記，採「實名登記」

11月15日（週六）12：00： 公布抽選結果與繳費資訊

11月16日（週日）23：59： 繳費截止

未中籤者可參加第二次抽籤

11月18日中午12：00公布第二次抽籤結果

11月19日23：59前完成繳費

