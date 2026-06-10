江蕙鬆口演唱會進度 經紀團隊證實：持續討論合適檔期

台語天后江蕙睽違多年接下全新廣告代言，更透露未來仍有機會再次舉辦演唱會。（圖／業者提供）

台語天后江蕙睽違多年接下全新廣告代言，更透露未來仍有機會再次舉辦演唱會。對於外界不斷敲碗開唱，經紀團隊也證實，目前正與主辦單位持續討論合適檔期，雖然尚未定案，但已讓許多歌迷相當期待她再次站上舞台的那一天。

值得一提的是，江蕙這次廣告拍攝依舊找來合作多年的導演林志鴻與攝影師劉世上共同參與。三人多年來默契十足，被不少業界人士視為「黃金鐵三角」。無論是過去的演唱會視覺、專輯作品或大型廣告拍攝，都能看到他們合作的身影。對於向來重視品質的江蕙而言，能夠與熟悉且信任的團隊攜手合作，也是作品成功的重要關鍵。

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自決定重返舞台後，江蕙便陸續收到各大品牌與企業的合作邀約。據了解，除了此次曝光的廣告代言外，目前還有多項合作正在洽談中，顯見她在演藝圈與大眾心中的影響力依舊驚人。不過向來對工作要求嚴謹的江蕙，對於每一次合作都抱持謹慎態度，除了重視品牌理念是否契合，也在乎是否能傳達自己現階段的人生態度與價值觀，因此對每個邀約都經過審慎評估。

至於歌迷最關心的演唱會計畫，寬宏藝術表示，目前一直與江蕙討論未來適合的演出時間，希望能促成再次登台的機會。江蕙也坦言，回想起28場演唱會與歌迷大合唱的畫面，至今仍讓她感動不已，「那份感動一直都在」。她透露自己平時仍經常與好友相約唱歌，享受音樂帶來的快樂，也期待未來若有適合的時機，能再次透過舞台與大家見面。

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