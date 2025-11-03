江蕙JOLIN演唱會開唱 台新卡國泰世華卡開搶

國內「追星潮」炙熱，各銀行為卡友提供搶票禮遇。台新新光金控今(3)天宣布，贊助明(2026)年2月於台北小巨蛋登場的「江蕙演唱會安可場」，並釋出1萬5,000張優先購票名額。國泰世華冠名贊助蔡依林大巨蛋跨年演唱會，持CUBE卡就能提前搶票。永豐金證券則是「SUPER SHOW 10」演唱會的指定合作夥伴，線上開戶就有機會親眼見到巨星。

江蕙克服病魔復出，在2025年9月舉辦【無、有】演唱會，引起全台粉絲朝聖，高雄、台北場一票難求。為滿足更多歌迷需求，天后預計明年2月20日至25日在台北小巨蛋連續加開5場「安可場」，合計6萬個名額，讓更多觀眾欣賞她深情的歌聲。

廣告 廣告

台新新光金控於5場「安可場」的每場給出3,000張門票，讓台新卡友優先在11月12日中午12點進入寬宏售票官網購票。台新持卡人限購價位為6,800元、5,880元與4,880元的位置，且每卡限購4張；一般消費者必須在11月13日進入售票網站登記抽籤，幸運中籤才能購票。

積極經營「演唱會商機」的國泰世華，冠名贊助「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，預定12月30日、31日與明年1月1日嗨翻台北大巨蛋。而蔡依林預告跨年場「不會倒數」，一定會在跨年前結束，讓粉絲也能看到煙火秀。持國泰世華CUBE卡可在11月22日上午10點於KKTIX網站購入門票，一般購票則在11月23日中午12點開放。

除了台語、華語天后開唱外，韓團Super Junior慶祝天團出道滿20週年，即將展開「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會。台北場定於11月14日至16日於台北大巨蛋演出，也是由國泰世華搶下贊助權，除了提供持卡人優先購票服務外，即日起至11月16日透過APP領券，前往Super Junior成員喜歡的台灣商店消費，刷CUBE卡結帳最高送10%小樹點。

高雄場則在明年1月24日、25日登場，由永豐金證券贊助，即日起至11月16日透過指定連結開立永豐金證券帳戶，即可拿到優先購票號，能提前1天於11月22日中午12點起，至拓元售票系統使用永豐信用卡訂票，每卡限購2張；一般售票時間為11月23日中午12點。

原文出處

延伸閱讀