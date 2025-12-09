江蘇初中生網上淘到侵華日軍信件 紀念館：邀專家鑑定
江蘇連雲港新海實驗中學初三學生徐凱睿8日向媒體表示，他最近在網上淘到了一封侵華日軍信件，想無償捐獻給河北的博物館和紀念館。當日，石家莊梅花慘案紀念館張主任表示，歡迎徐同學捐贈，後期他們將邀請專家鑑定信件的真實性。
極目新聞報導，徐同學說，最近他在網上的二手平台，無意發現有人出售侵華日軍信件，不確定賣家是國內還是國外的人，如今他已花約300元人民幣(約42美元)購下。他對這方面歷史比較感興趣，仔細研究發現，這是1937年日軍華北派遣軍梅津部隊士兵從華北戰場寄往日本長野縣的軍事郵便信函，由信封與五頁手寫信箋組成，是日軍侵華戰爭中基層士兵的戰地私人通信，也是反映1937年華北戰場的一手文字史料，核心信息可從載體特徵、書寫背景、內容維度三方面分析。
信封為日軍軍事專用郵便封，正面書寫收件地址日本長野縣諏訪郡上諏訪町、收件人「小松薫」，蓋有「北支派遣軍梅津部隊 桂部隊本部」紅色軍事郵戳，背面標注部隊編制「松田部隊 陸軍第九師團」等信息，明確通信歸屬日軍華北派遣軍核心作戰部隊。
報導指出，信封有自然老化、泛黃痕跡，是戰時實物的典型特徵。信箋共五頁，為日軍戰地制式信箋紙，以日文草書豎排書寫，字跡雖有部分潦草但整體可辨，頁碼標注「1-5」且末頁署日期「七月三十日」、署名「菫」（寫信人代號/名），形成完整的通信文本結構。
該信函撰寫於1937年7月（盧溝橋事變後20多天），此時日軍正從華北平津地區向腹地推進，石家莊戰役處於前期兵力集結與戰線推進階段，寫信士兵隸屬的梅津部隊（梅津美治郎所部）是日軍華北作戰的主力，這封信是其從華北戰場寄回日本本土的私人通信，屬於戰時軍郵體系的實物留存。
「1937年盧溝橋事變後20多天寫的，正是日軍全面侵華的關鍵時期！」徐凱睿認為，這封信並非單純的私人家書，而是兼具軍事部署記錄、戰場生活紀實、侵略態度佐證的多重史料，是日軍1937年全面侵華的直接文字證據，因此他想無償捐獻。他已與石家莊梅花慘案紀念館和石家莊解放紀念館聯繫，對方均表示願意接收，可快遞寄送。因為他還購買了這個日軍士兵的幾封信件，目前仍在路上，他準備待收齊後去一趟石家莊現場捐贈。
「我們確實收到了徐同學發來的信件照片和文字資料，不過目前還沒有辦法辨別真假。」石家莊梅花慘案紀念館張主任8日說，該紀念館有侵華日軍的衣服、照片、畫報、書籍等實物，不過還沒有信件，他已經和領導匯報了此事，歡迎徐同學捐獻，後期他們將邀請專家鑑定上述信件的真實性。
