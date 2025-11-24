江蘇台辦主任練月琴簡歷被撤 曾評論金門快艇案惹議

（中央社台北24日電）據江蘇省政府台灣事務辦公室官網，主任練月琴的簡歷被撤下，職務懸缺中。新加坡媒體報導，練月琴已從公共視野中消失逾1個月，她2024年曾以「情緒會冷靜」評論金門快艇案，遭中國網友批評。

據江蘇省台辦官網，目前主任一欄呈空缺狀態，沒有顯示練月琴的名字，她的簡歷、歷史活動報導均被撤下。3名副主任孫繼兵、封志成、郭玉振的相關訊息仍正常顯示。

新加坡聯合早報今天報導，公開訊息顯示，練月琴最後一次公開出席官方活動，是10月16至18日在江蘇淮安市舉辦的第19屆台商論壇。當時官媒報道，練月琴等來自海峽兩岸的領導嘉賓、專家學者和知名企業家代表200多人出席論壇。論壇期間，海峽兩岸關係協會會長張志軍在淮安走訪調研部分台資企業和項目，練月琴陪同調研。

據中國媒體先前報導，練月琴1971年出生，江蘇金壇人，曾是共青團江蘇省委首名「70後」（1970至1979年生者）書記，2008年4月接任這一職務時僅37歲。

練月琴曾任中共淮安市委副書記、江蘇省委統戰部副部長和江蘇省社會主義學院黨組書記、副院長等職。2018年3月開始擔任江蘇省委台辦、省政府台辦主任。

據媒體報導，2024年3月練月琴在北京參加人大會議期間，被台灣媒體問及金門快艇案是否影響兩岸民眾交流時，她回應稱，「情緒可能會存在一段時間，但是我想，經歷一段時間之後，大家都會冷靜地思考」。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1141124