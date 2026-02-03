江蘇新建「月港大橋」橋梁垮塌 多人落水至少5死

中國江蘇鹽城發生重大工安意外，2號下午5點多，一座正在新建的月港大橋突然橋樑垮塌。（示意圖／Unsplash）





中國江蘇鹽城發生重大工安意外，2號下午5點多，一座正在新建的月港大橋突然橋樑垮塌。根據了解，有多名工人被拋飛到橋下。事故發生後，現場揚起大量煙塵。目擊工人大喊快救人。不過遺憾的是，還是不幸造成5人罹難。

目擊工人：「出事故了不得了，快救人快下去救人。」

現場揚起煙塵，一片煙霧瀰漫，江蘇鹽城響水縣，正在興建的月港大橋，突然崩塌，河面上漂浮大量建築殘骸，一輛大型貨車整個傾倒。

目擊民眾：「月港大橋倒了，不得了。」

根據中國媒體報導2號傍晚，工人準備收尾，但橋樑坍塌，導致有20人被拋飛到橋下，這起事故造成5人死亡。

目擊工人：「有看到人在水裡，再看著，水裡七八（個），有人往岸上爬。」

響水月港大橋總投資人民幣40.21億（相當於台幣181億），全長301.36公尺，主跨也就是兩個橋墩距離95公尺，1月15號主鋼梁吊裝完成，預計9月就能通車。

工人：「中午交差了，這是我們師傅們在這地方，看一下吃什麼。」

事故發生當天的中午，工人才說負責的工作階段性完成，大家開心享用午餐，沒想到沒多久就出事，有網友從事故後以及先前施工時的影片發現一些缺失，像是泵送混凝土重量增加，另外氣溫低，和焊接時沒有預熱保溫容易出現焊接缺憾，而這張捷圖也看出焊縫明顯有外觀缺陷，橋樑專家則是懷疑是支撐措施不到位。中國這兩年，光橋倒路塌造成超過130人死亡，即便成為基建狂魔也難洗刷豆腐渣工程的稱號 。

