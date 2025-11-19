江蘇科大首席科學家學經歷顯赫 被指學術騙子

（中央社記者張淑伶上海19日電）中國頻傳學術造假，號稱擁有中外多家學術機構頭銜並主持7項國家級項目的江蘇科技大學首席科學家郭偉，被曝只是騙子並侵占科研經費。校方昨天通報，郭偉嚴重學術不端已經被解聘，警方正在偵辦。

江蘇科技大學官方微博18日晚間發布通報，表示9月就對此事啟動調查程序，認定郭偉存在嚴重學術不端行為，已經解除聘用協議。校方並第一時間向公安機關報案，目前案件正在偵辦過程中。

校方表示，深刻認識到在引進郭偉過程中存在材料審核把關不嚴等問題，將嚴肅問責。

包括中國網等多家媒體和機構先前發布的新聞稿顯示，郭偉今年當選俄羅斯工程院外籍院士，他還是德國洪堡青年學者、美國金屬材料學會傑出科學家以及中國國家重大人才工程A類創新人才。此外，他發表過SCI論文170餘篇，獲國際專利68項，主持國家級項目7項。

郭偉列出的學經歷十分顯赫，在材料科學上的研究成果含金量也很高。但澎湃新聞比對各種公開訊息後發現，至少他的大學入學考試狀元、研究成果、獎項和榮譽多處明顯與事實不符。

至於網傳郭偉只有高中學歷，則尚未被證實。

中國學術造假嚴重，主要體現在抄襲、審核不嚴、靠關係進入體制等。根據科學期刊「自然」（Nature）數據，2023年有大約1萬4000篇論文被各種英文期刊撤稿，其中3/4涉及中國合著者。

而今年爆發、喧騰一時的北京中日友好醫院醫師缺乏醫德事件中，董襲瑩用以申請北京協和醫學院的北京科技大學成績單也被證實是假造的，爾後她發表的論文也存在抄襲、重複發表等問題。（編輯：陳鎧妤）1141119