江蘇豆腐渣工程大橋垮了! 興建中工地慘釀2死3失蹤 當局急搜救

江蘇鹽城在建月港大橋垮了，遭成2死3失蹤事故。 圖 : 翻攝自大風新聞

[Newtalk新聞] 據江蘇響水縣政府今 ( 3 ) 日通報，2 日下午 5 時 46 分，申線月港大橋在施工過程中，發生系杆拱梁塌落事故。事故發生後，市縣兩級第一時間組織應急救援和現場處置。

目前，事故造成 2 人重傷，經送醫搶救無效死亡，3 人失聯。現場救援、事故調查和善後處置等工作正在開展中。

據陸媒《大風新聞》指出，事發當日 5 小時前，工人曾留言「打完灰收拾一下就放假」。建設單位表示，失聯人員仍在找尋，縣政府已成立調查組，是否工程品質問題有待調查。

廣告 廣告

江蘇鹽城興建中月港大橋坍塌處。 圖 : 翻攝自大風新聞

媒體記者今天上午聯繫到月港大橋專案技術主管、標段安全網格長史某，對方得知採訪，立即掛斷電話。早上 7 時左右，記者聯繫到江蘇港航投資發展有限公司相關負責人朱某，對方表示，3 名失聯人員仍在找尋，家屬安撫工作由響水縣政府開展，他們有成立專門小組，積極對接，「響水縣政府成立了安全調查組，正開展專項調查，暫時不清楚事故發生的具體原因，建議等事故調查結果。」

現場工程概況牌顯示，該專案的品質安全監管單位為「江蘇省交通運輸綜合行政執法監督局」。對此，該局工作人員表示 : 「這個項目應該是地方在監管，具體我不太清楚。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美將在48小時內發起打擊？ 專家：川普想打伊朗與「這3原因」有關.....

伊朗讓步了! 外長稱同意不發展核武 哈梅內伊仍批川普想併吞伊朗