江蘇鹽城在建大橋坍塌奪5命 網怒批「基建狂魔」2年已釀131亡
中國江蘇省鹽城市昨日（2/2）傍晚發生重大工安事故，一座正在興建的橋樑因繫桿拱梁塌落，造成5名工人殞命的慘劇。有網友統計，近兩年中國「倒橋塌路」已導致至少131人死亡，質疑中國「基建狂魔」的事故為何層出不窮？
綜合中國媒體報導，江蘇省鹽城市響水縣由中鐵十二局承建的「響水月港大橋」，於昨日下午5時46分在施工過程中發生繫桿拱梁塌落事故，造成2人重傷，經送醫搶救無效死亡；另外3名失聯人員遺體在今日尋獲，事故共造成5人死亡。
根據在社群媒體流傳的影片，事發時有20多名施工人員正在進行主跨繫桿拱梁吊裝，以及橋面鋪裝收尾作業。在毫無徵兆下，95公尺長的主跨鋼樑整體失穩，目擊者描述坍塌「僅幾秒鐘」，現場工人高呼「快救人！」部分落水人員在接近零度的河水中掙扎呼救。
中國企業查詢軟體「天眼查App」顯示，月港大橋涉事承建方中鐵十二局是由國有的「中國鐵建集團」全資持股，成立於1986年5月，曾因存在多項事故隱患而被罰款3萬元人民幣（約合13.6萬台幣）。
有網友分析，從技術角度看，繫桿拱梁塌落或涉及設計、材料或施工工藝等多方面問題，可能是支撐系統失穩、鋼結構疲勞或吊裝作業失誤等因素導致。
還有網友統計，中國「倒橋塌路」事故從2024年的陝西丹寧高速公路橋樑因山洪暴發而垮塌，造成25輛車輛墜河、62人死亡或失蹤，再到去年尖扎黃河特大橋坍塌導致12人死亡，近兩年合計已確認致約131人死亡，還不包含4名失聯人員，質疑「基建狂魔」的事故為何一起接一起？
这两年“基建狂魔”的倒桥塌路事故为什么一起接一起？
昨天又一起，垮塌桥梁为盐城市响水县在建的"响水月港大桥"，2人死亡，3人失联 pic.twitter.com/bJSyX5im6G
— 老倪 (@fromshanghaic) February 2, 2026
