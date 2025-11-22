江裕春老師獲新北技職名人賞肯定
適性發展不是口號，而是新北市首要教育政策之一。從打造全國最多16所職探中心開始，更挖掘各領域楷模，於2022年辦理全國首創的「新北技職名人賞」甄選計畫，表揚對新北市技職教育有所貢獻的傑出人才，鼓勵學子勇敢追逐自己的夢想，而江裕春老師就是其中之一。
江裕春過去在穀保家商服務多年，現在在淡水商工擔任導師。他非常注重學生的成長，不但提供一對一的專業指導，還會為了提升學生的自信心，親自輔導學生考取證照。他表示，目前學生通過的丙級證照已累積6千張，乙級證照至少有4、5百張；此外，若有學生想要額外練習，他也會留下來陪伴、指導。
對於國立高雄餐旅大學烘焙管理系二年級的江法恩來說，江裕春住在三芝，卻願意為了學生在學校所在地三重租屋，一租就是十幾年，令她非常感動。江裕春認為，當有老師可以留下來陪學生，學生就有機會多練一次。句句透露他對學生的用心與支持。
他指出，「找到熱情，堅持努力，成就就是自己的」，各專業領域的培育，如同建築師要將基礎奠定好，才能築起高樓，未來前途才能一片光明。穀保家商校長嚴英哲表示，學子要選擇自己有興趣的科目，才能學得起勁，畢竟學習的動力就是熱情，再次印證「適性發展選所愛，好好讀，有前途」。（新北市政府教育局廣告）
