江西吉安舉辦兩岸青年廬陵文化交流 兩岸民眾青春作伴、攜手同行

▲江西省在吉安市舉行2025年海峽兩岸（吉安）青年廬陵文化交流活動。

【記者 蔡叔涓／綜合 報導】日前江西省在吉安市舉行2025年海峽兩岸（吉安）青年廬陵文化交流活動舉行，贛臺兩地企業家協會約60餘名兩岸青年齊聚吉安，共赴這場以文化為橋樑的青春之約。江西省臺辦副主任夏鴻斌出席開幕式，來自全國臺企聯青年委員會，江西旅臺同鄉總會，臺灣淡江大學華南校友會，新北市、臺中市創新創業協會等參加相關活動。

此次活動以「青春作伴、攜手同行」為主題，希望通過文化交流、產業對接、紅色研學等多元形式，系緊吉臺青年情感紐帶，搭建兩岸交流合作橋樑。活動期間，臺灣青年走進廬陵，探討當地歷史與文化；也走進「綠色廬陵」，欣賞江西省贛江最美岸線、後河夜景風光，領略綠與清、靈與動的秀美山水畫卷。

在開幕式上，吉安市相關部門負責人推介了吉安市人才政策，和吉安市海峽兩岸青年就業創業基地，兩岸青年代表分享了交流心聲與合作願景，吉安市臺辦分別與新北市創新創業協會、臺灣淡江大學華南校友會簽訂合作備忘錄。

此外，交流團一行還前往吉州窯，親手嘗試宋朝點茶的技藝與魅力，在青原山陽明書院，感悟將書院情懷，在吉水進士文化園，聆聽廬陵文化講座，觀看大型史詩歌舞劇《廬陵忠烈文天祥》。最後，會在吉安市青年企業家協會與江西吉安創德精密電子有限公司、江西戈弗雷科技有限公司，作交流分享兩岸青年學習生活和就業創業故事，瞭解服務臺青創業政策措施，感受現代產業發展強勁脈動。

▲臺清任為兩岸民眾應該要多來多往，互相交流件可以發掘適合的創業、就業發展機遇。

參加這次交流活動的臺清表示，江西省吉安市各方面發展不錯，在這裡感受到廬陵文化的獨特魅力，和經濟社會發展的蓬勃活力！兩岸民眾能多來往是件好事，不僅共用文化根脈，也可以發掘適合的創業、就業發展機遇，期待未來能有更多兩岸青年攜手並進，合作共榮。(照片記者蔡叔涓翻攝)