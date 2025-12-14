江許笋獎學金支持桃園學子 逾20年來近1.5萬人受惠

113學年度江許笋獎學金頒獎典禮在中壢登場。圖：教育局提供

桃園市副市長蘇俊賓昨（13）日前往中壢區，出席「113學年度江許笋獎學金頒獎典禮」，蘇俊賓感謝昇恆昌及江許笋文教基金會二十多年來已支持近一萬五千名孩子，在孩子心中種下善良的種子，並期許這些孩子未來在人生不同階段，將把曾經得到的溫暖轉化為回饋社會的力量，讓善形成正向循環。

蘇俊賓指出，江許笋文教基金會由昇恆昌創辦人江松樺創立，昇恆昌四十餘年來以踏實經營與堅定信念成就企業發展，不僅將產品品質做到最好，也重視員工照顧與社會責任，透過包括「南丁格爾計畫」培育護理專業人才、「大樹育苗輔導」協助偏鄉中低學習成就之弱勢學童課後輔導，以及「展翅飛翔才藝培植」支持偏鄉弱勢孩童培養一技之長，實質改善教育資源不均問題。他提到，此次獲獎同學中有三分之二來自桃園，包含員工子女與偏鄉學童，對社會具有正面影響力。

教育局表示，財團法人江許笋文教基金會長期投入教育與體育發展，在選手培育、助學補助及學習資源提供等方面持續耕耘，不僅減輕學生與家庭負擔，也為青年學子創造更多發展可能，深具示範意義。此外，昇恆昌公司多年深耕桃園，於桃園國際機場提供專業、友善且細緻的服務，成為城市重要窗口，亦為桃園青年提供穩定且具發展性的就業選擇，對地方經濟及城市形象提升皆具關鍵貢獻。市府未來將持續與企業攜手合作，透過教育投資、人才培育與產學連結，擴大善意影響力，陪伴學子走向更寬廣且具競爭力的未來。

