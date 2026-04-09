江語晨《浪姐7》錄一半突然「拿包走人」 慌張跑走直播全錄下⋯引退賽疑雲
昔日「J女郎」江語晨回歸之路再爆危機！正在參加陸綜《乘風2026》（浪姐7）的她，近日在「一公小考」錄影現場驚傳表現失常，甚至在表演結束後，不顧直播鏡頭仍在運行，竟一臉焦慮地背起皮包「快閃離場」，引發退賽疑雲。而她在7日凌晨急尋加州律師的發文也隨之曝光，外界揣測，江語晨疑因與美籍前夫的官司進入關鍵時刻，才導致她在高壓賽制出現異常行為。
《浪姐7》標榜「無剪接、全直播」，這也讓江語晨的失常無所遁形。在最新的評測現場，江語晨被目擊記不住歌詞、動作也跟不上，狀態與其他拚命訓練的姐姐形成強烈對比。表演完後，江語晨並未留在現場聽評審意見，而是突然背起包包、拿著資料，一邊流露極度不安的神情，一邊對著眾人90度鞠躬道歉後小跑步離開。主持人雖溫柔緩頰「有私事要處理」，但現場尷尬氣氛已讓「退賽」傳聞甚囂塵上。
早在錄影失常前，江語晨的社群動態就已透露不尋常。7日凌晨，她突發文表示：「需要找加州的律師，4/7 早上能出庭的！！」顯示案情已迫在眉睫。
雖然貼文隨即刪除，但網友分析，江語晨去年10月剛結束與美籍機師Josh的9年婚姻，這次跨海求援極可能涉及離婚後的財產分配官司，而開庭時間正好撞上節目關鍵的排練與錄影。
江語晨去年宣布單身後重新出發，原本盼能透過《浪姐7》再戰歌壇，卻接連遭遇「憋尿 PK」與「法庭傳喚」等突發狀況，讓許多粉絲擔心她的心理狀態，「看她小跑步離開的樣子快哭了」、「希望她能挺過這關，別輕易退賽」。對於《浪姐7》這樣標榜職業精神的競技節目的來說，離場舉動恐影響評審與觀眾的觀感，江語晨是否能如期參加一公演出，仍是未知數。
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