江語晨《浪姐7》錄一半急離場！主持人幫緩頰「有私事處理」 貼文洩端倪

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江語晨近來參加實境節目《乘風2026》，掀起討論度。（圖／翻攝微博／江語晨）

曾因出演周杰倫MV走紅的「J女郎」江語晨，近日參與大陸綜藝《乘風2026》（浪姐7）重返演藝圈舞台。未料節目開播後話題不斷，江語晨接連出現異常舉動，不僅深夜發文急尋「加州律師」，更在8日錄影現場突發狀況離場，引發外界對其個人狀態與法律糾紛的高度關注。

根據節目直播畫面顯示，在最新一輪「一公小考」錄製過程中，江語晨表現明顯失常。她在舞台上多次出現節奏與動作不一致的情況，亦被觀眾發現記不住歌詞，整體演出狀態不如預期。演出結束後，她並未停留與其他參賽者互動，而是迅速背起隨身包包與資料夾，向主持人及現場成員深深鞠躬致意，隨即神情緊張地小跑步離開現場。

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對於突如其來的離場，主持人僅簡短表示「語晨姐姐因為有一些私事要抓緊時間去處理，一切順利、一切順利，理解理解。」然而，江語晨當下顯露出的焦慮與倉促，仍讓現場氣氛一度轉為凝重，也讓外界開始揣測她是否面臨重大突發狀況，甚至傳出可能退賽的聲音。

江語晨匆忙離場。（圖／翻攝微博／芒果撈小黃）

事實上，江語晨的異常早有跡象。早在7日凌晨，她曾透過社群平台發文求助，表示急需能處理美國加州相關法律事務的律師。該貼文雖迅速刪除，但內容已被網友截圖並廣泛流傳，引發輿論關注。由於她過去曾長期在美國生活，相關法律需求被認為並非偶發。

外界進一步分析指出，江語晨於2016年與美國籍機師結婚，婚後逐漸淡出演藝圈，並移居海外生活。直到2025年10月，她才對外宣布與前夫協議離婚，結束長達9年的婚姻關係。此次突發尋求律師協助，外界推測可能涉及離婚後續相關法律問題，包括財產分配或子女監護權等爭議。

江語晨急尋律師。（圖／翻攝微博／江語晨）

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