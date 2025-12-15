江鬆口爭提名 辭立院副院長成話題

藍營台中市長初選戰鼓正式敲響，在立委楊瓊瓔率先表態參選後，立法院副院長江啟臣14日晚間終於鬆口，表態將爭取國民黨提名投入市長選戰。對於江表態，台中市長盧秀燕15日二度回應「很好、恭喜、加油」。不過江是否及何時辭去立院副院長也引發討論，江啟臣回應，黨內提名尚未確定，「現在還不是談辭職的時候」。

藍營下屆台中市長人選布局，原本外界普遍看好江啟臣接棒，盧秀燕也曾多次在公開場合點名力挺，但江始終未明確表態。11月28日楊瓊瓔率先宣布投入初選，江前晚終於打破沉默，誓言要將台中從「幸福城」推向全方位的「旗艦城」，正式宣示爭取提名參選市長，卻也因此引發外界熱議江是否辭去副院長職務拚黨內提名。

廣告 廣告

面對媒體追問，江啟臣昨重申，黨內提名機制尚未啟動，相關問題「都是以後的事情」，現階段最重要的是用行動展現推動台中市旗艦城願景的決心。至於楊瓊瓔主張透過初選機制選出最強人選，江則回應，黨內相關制度「必須請黨中央多費心」。

對江啟臣的態度，民進黨何欣純昨說，副院長職務本身存在「許多想像空間」，外界普遍猜測江可能是在等待徵召；她並認為，一旦進入黨內初選程序，若仍續任副院長，恐影響競爭公正性。

何欣純也提及，2022年時的立院副院長蔡其昌獲民進黨提名參選台中市長，黨內也有要蔡其昌辭副院長的聲音，但當時民進黨主席是蔡英文，兩者時空背景不同，加上現在國民黨主席是鄭麗文，鄭的想法不見得是江可以完全掌握。