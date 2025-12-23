江麗香若水情懷 南女圖館展出

江麗香「若水情懷」現代水墨畫展正在台南女中圖書館藝文走廊展出，歡迎觀賞。

（記者楊淑芬攝）

記者楊淑芬∕台南報導

南女圖書館藝文走廊邀請台南女中五十七級、校友會第六屆傑出校友江麗香，舉辦「若水情懷——現代水墨創作個展」。因為深愛永不止息的溪流、海潮、峽灣、本展以水景為創作主軸，呼應台灣被海洋與溪流環抱的自然環境，展現柔剛並濟、沈靜且強韌的行吟與動人風情，傳遞老子「上善若水」柔中帶剛、順勢而行的生命哲理。

江麗香畢業於台南女中，是師範大學國文系文學士、美術研究所藝術學碩士，師承被譽為「現代水墨之父」的劉國松。其創作以現代水墨為主要形式，題材多取自山川、水景，卻展現高度當代性。作品常先以拓印構成畫面基底，再層層上色，除傳統水墨外，也運用壓克力顏料與粉彩，使畫面呈現豐富的光影層次與立體空間感。畫中低調而精準的一抹藍、一抹綠，在墨色流動中顯得格外動人。

廣告 廣告

談及創作歷程，江老師表示，自台南女中求學時期便愛上繪畫，大學畢業後返校任教，二十八年來從未停筆，退休後更全心投入藝術創作。她將學畫歷程歸納為三個階段「師人、師自然、師心」，亦即從學習前人技法，到向自然取法，最終回歸內在，描繪心靈景象。

江麗香強調，創作時「心隨意轉，做畫若布棋」，筆墨會隨畫面變化而行，不拘泥於既定形式。曾有一幅於台陽美展獲獎的作品〈舊居春晚〉，即是就讀幼稚園的孫女塗鴉後，再經修整完成，展現她對創作開放而包容的態度，她將畫室視為實驗室，在不斷嘗試中，形塑出自由而深具當代精神的水墨語言。

本次展覽不僅呈現江麗香多年創作成果，也讓觀者感受到她對藝術持續探索的熱情與生命厚度，是一場兼具美感與思想深度的藝文饗宴。