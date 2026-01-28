池上个慢等路成果發表 品牌共創打造國際慢城永續生活新路徑

活動現場照片

臺東縣池上鄉今（28）日於大坡池環境教育館舉辦「池上个慢等路」品牌成果發表會，由源天然股份有限公司發起的計畫，成功串聯農產、餐飲及文創等多方品牌，承接池上自2024年獲得國際慢城認證後的永續精神，將地方風土轉化為具備競爭力的生活選品，為在地產業轉型與青年返鄉提供全新動能。

源天然指出，「池上个慢等路」品牌核心在於共創，透過整合客庄文化、人文美景與生態保育3大精神，將原本分散的小農與旅宿業者凝聚在統一品牌下。此外，也積極對接永續採購趨勢，優先選取友善土地的生產廠商，在守護生態的同時也確保生產者收益，達成生活、生產與生態的平衡發展。

池上鄉長林建宏表示，在地企業領頭整合品牌，是維持地方競爭力的關鍵，面對人口老化與青年外移的挑戰，這項計畫透過產業串聯，為返鄉青年提供行銷與通路支持，有效降低創業風險。

源天然表示，「池上个慢等路」未來將持續邀請更多在地業者加入，透過跨界合作將池上的生活美學推向大眾，打造共榮的產業生態系。