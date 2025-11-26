池上圳取水口逢大雨就阻斷 綠委爭取千萬改善發包

（中央社記者盧太城台東縣26日電）台東池上大圳取水口每逢大雨或颱風過後就損壞中斷用水，立委陳瑩與莊瑞雄爭取千萬元經費改善昨天完成發包；今天工程說明，估明年1月完工讓逾千公頃農田獲穩定灌溉。

灌溉池上農田面積1015公頃的池上大圳，位於新武呂溪（卑南溪上游支流）取水口，是以簡易土堤方式攔水，每逢颱風大雨或山區驟雨，溪水暴漲沖毀土堤，往往導致灌溉中斷。

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天同時發布新聞稿表示，今年8月，兩人前往池上圳現地會勘，要求農田水利署及相關單位必須積極規劃改善工程，從根本解決池上農民灌溉問題；多次協調溝通後，改善工程已於昨天順利完成發包，工程經費新台幣1000萬元，並於今天召開工程說明會，預計明年1月完工。

陳瑩表示，農業仰賴穩定水源，任何延誤都會影響整期作物，池上圳改善工程是農民急迫需要的水利改善重點，水是農田靈魂，每一滴水都承載著農民的辛勞與希望，不能讓農民心血白費。

她表示，池上圳灌溉面積達1015公頃，是池上鄉一年兩期稻作與雜作最重要水源，為確保灌溉水量，必須在卑南溪池上圳進水口前築設混凝土作為導水路的攔水基礎，但每逢颱風或豪雨，臨時土堤常因溪水暴漲而遭沖毀，農民常面臨無水可引困境。

莊瑞雄表示，這次池上圳改善工程，是面對極端氣候下保障農民用水安全的重要第一步，從今年多起豪雨造成縱谷灌區連環受損即可看出，整體灌溉系統已無法再依靠事後補破網，而必須提前預判風險、強化整體韌性。

他說，能在短時間內完成規劃與發包，反映行政部門理解農民農時緊迫性的努力，未來他也將持續要求中央與地方強化巡查、淤積清理與水流監測等制度化管理，確保池上農民在每一期農忙都能擁有不中斷、穩定灌溉水源。（編輯：陳仁華）1141126