池上社區心理衛生中心揭牌 提供縱谷全面心理健康支持網絡

臺東縣衛生局十九日舉辦「池上鄉社區心理衛生中心」揭牌啟用儀式（見圖），這是臺東縣繼臺東市、成功鎮後第三處社區型心理支持服務據點，將為池上與縱谷地區居民打造更便捷、更貼近需求的心理健康支持網絡。

啟用典禮由臺東縣長饒慶鈴主持，特別邀請衛生福利部莊人祥次長親臨臺東共同見證，縣議員陳宏宗、古志成、衛生局長孫國平、池上鄉長林建宏及地方社區代表、民間團體踴躍參與，場面溫馨隆重。

縣長饒慶鈴表示，臺東縣已分別在臺東市、成功鎮設置兩處社區心理衛生中心，而池上中心的啟用，象徵縱谷地區的心理健康資源更加完整。中心配置有九人的專業團隊，包括護理師、心理師、職能治療師、社工、關懷訪視員等專業人力，未來將辦理壓力調適、親職支持、心理促進等多元活動，希望把心理健康真正融入每一位鄉親的日常生活，讓大家把心理健康當作生活的一部分，讓每一個家庭、每一個社區，都能更有力量、更有韌性。

饒縣長進一步說，臺東縣113年度的「強化社會安全網績效考核」獲得96.92高分，奪下全國第一名佳績，這是衛生局、社會處及警察局、教育處等單位整合努力的成果。而臺東縣111年成立第一個心衛中心，111年心理諮商服務人數52人次、到現在已成長到600人次，針對職場、校園、社區、孕產婦、長者、一般民眾等舉辦的健康促進講座，一年也達到245場次、約3萬人次參加。

次長莊人祥肯定臺東縣在地推動心理健康照護的努力。他指出，中央與地方攜手讓心理服務「走進社區、走到民眾生活裡」，社區型服務據點的布建，讓全民都能「愈早求助、愈早支持」的重要關鍵。他也勉勵池上中心未來持續深化在地連結，成為縱谷居民值得信賴的溫暖靠山。

衛生局長孫國平強調，池上社區心衛中心將結合在地醫療、社福與社區組織，共同提供心理健康促進、心理諮詢、個案關懷等服務，並以主動、深入社區的方式，將心理支持送到每一位需要的居民身邊。未來會持續推動「分齡分眾」與「走入社區」模式，讓心理健康照顧真正成為日常。

若民眾有壓力、情緒困擾或需要有人聊聊，可就近前往池上、成功或臺東市三處社區心理衛生中心。欲了解最新心理健康活動與服務，可至「臺東縣社區心理衛生中心」官方網站或Facebook粉絲專頁查詢，或撥打1925安心專線，以及臺東縣心理衛生諮詢專線 (089)230295，由專業人員提供協助。