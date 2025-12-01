池上第三屆慢城悠活盃足球賽登場 逾350名學童齊聚

由池上鄉公所舉辦的「第三屆慢城悠活盃學童五人制足球聯誼賽」，在池上國中壘球場登場。

池上鄉長林建宏鼓勵選手全力以赴

足球小將在足場上大展身手

由池上鄉公所舉辦的「第三屆慢城悠活盃學童五人制足球聯誼賽」，在池上國中壘球場登場，吸引臺東縣多所國小以及屏東縣的隊伍參賽，共有超過350名學童同場競技，賽事由臺東縣體育會五人制足球委員會承辦，希望透過比賽持續推廣基層足球運動。

池上鄉長林建宏表示，足球運動有助於培養團隊合作與體能素質，感謝承辦單位協力推動，使比賽得以持續辦理。他指出，鄉公所未來將持續支持體育運動，提供更友善的環境與發展機會，並透過賽事培養池上當地傑出的運動人才。

這屆賽事自上午起進行一整天，吸引家長與師長到場觀賽，場面熱鬧，代表會副主席邱煥森及地方民代也出席為選手加油。

賽事分為幼兒組、低年級組、中年級組、高年級組及男女挑戰組，比賽結果，成績如下：

幼兒組優勝：萬安附幼、巴喜告原住民關懷協會。

低年級組冠軍：萬安國小，亞軍：霧鹿國小，季軍：德高國小，殿軍：巴喜告原住民關懷協會。

中年級組冠軍：福原國小，亞軍：電光國小，季軍：萬安國小，殿軍：廣原國小。

高年級組冠軍：臺東烏頭翁，亞軍：福原國小，季軍：錦屏國小，殿軍：電光國小。

男生挑戰組冠軍：太平國小，亞軍：泰山國小（屏東），季軍：初來國小，殿軍：大武國小。

女生挑戰組冠軍：錦屏國小，亞軍：太平國小，季軍：初來國小。