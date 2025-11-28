池上鄉書法路牌 走入歷史 徵求藝術家 變身公共藝術

台東縣池上鄉獨特的「書法路牌」邀書法家揮毫設計聞名，展現米鄉藝文底蘊，但因辨識度不足，引發交通安全疑慮。為遵循法規，鄉公所已陸續更換68面全新路牌。鄉長林建宏28日更公開徵求藝術家，將退役路牌轉化為公共藝術，讓文化創生持續發光。

書法路牌源於民國105年尼伯特風災後，鄉內多處路牌受損，前鄉長張堯城規畫重新製作時，發揮巧思結合書法藝術，邀請蕭春生、鄭世華、吳秋娥等11名在地書法家親筆題字，再交由廠商印製。路牌呈現池上獨特藝文氣息，此外，藝術家蔣勳、編舞家林懷民皆曾讚譽池上書法路牌為「全台最美」。

然而，交通部卻指出，路牌字體需清楚、易辨識，統一性不足可能影響用路人視線，反光金屬底版加上多樣書法字型，也可能在車燈照射下產生眩光，已違反《道路交通標誌標線設置規則》第15條，鄉公所也坦承疏失，為此編列預算，更換成符合法規的新路牌。

面對退役路牌，林建宏指出，書法路牌是在地書法家的集體創作，承載地方情感與文化記憶，不應就此浪費，鄉公所希望將路牌轉化為公共藝術或裝置，歡迎藝術家提出創意方案，也鼓勵民眾參與，共同為池上文化創生尋找新可能。

有民眾念舊表示，「書法路牌是池上的記憶，說換就換很可惜」，也有人認為按照法規來，對於用路人比較安全，而且說不定轉化為公共藝術裝置，反而更有故事性。在地商家則期待藝術家打造新亮點，既保存歷史，也能成為池上新的觀光特色。