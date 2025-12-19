池上鄉社區心理衛生中心揭牌啟用 提供縱谷全面心理健康支持網絡

池上社區心理衛生中心揭牌啟用，讓心理服務「走進社區、走到民眾生活裡」。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣池上鄉社區心理衛生中心十九日揭牌啟用，這是繼台東市、成功鎮第三處社區型心理支持服務據點。縣長饒慶鈴表示，民眾若有壓力、情緒困擾或需要有人聊聊，可就近前往三處社區心理衛生中心，希望把心理健康真正融入每位民眾的日常生活。

饒慶鈴指出，池上中心配置有九人的專業團隊，包括護理師、心理師、職能治療師、社工、關懷訪視員等專業人力，未來將辦理壓力調適、親職支持、心理促進等多元活動，讓大家把心理健康當作生活的一部分。

她說，台東縣一一三年度「強化社會安全網績效考核」，奪下全國第一名佳績，台東縣一一一年成立第一個心衛中心，當年心理諮商服務人數五十二人次、到現在已成長到六百人次，針對職場、校園、社區、孕產婦、長者、一般民眾等舉辦的健康促進講座，一年也達到二四五場次、約三萬人次參加。

衛福部次長莊人祥指出，中央與地方攜手讓心理服務「走進社區、走到民眾生活裡」，社區型服務據點的布建，是讓全民都能「愈早求助、愈早支持」的重要關鍵。

衛生局強調，池上社區心衛中心將結合在地醫療、社福與社區組織，共同提供心理健康促進、心理諮詢、個案關懷等服務。未來會持續推動「分齡分眾」與「走入社區」模式，讓心理健康照顧真正成為日常。