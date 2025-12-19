池上鄉長選戰 恐現無黨比拚

台東縣池上鄉長林建宏宣布爭取連任，端出永續農業、自然碳匯等施政成果，以政績牌爭取選民支持。（蕭嘉蕙攝）

曾獲十大傑出青年的魏瑞廷傳出有意二度參選池上鄉長，盼以行政經驗與法學專業強化競爭力。（蕭嘉蕙攝）

台東縣池上鄉長選舉腳步漸近，現任鄉長林建宏宣布爭取連任，端出永續農業、自然碳匯等施政成果；曾獲選十大傑出青年的魏瑞廷則傳出有意二度參選，以行政經驗及法學專業強化競爭力；前鄉長張堯成則專注現職，暫無意再戰，選局呈現「施政派對決青年新勢力」。值得一提的是，近年鄉長選戰多是無黨籍當選，去政黨化成趨勢。

台東縣政治版圖長期呈現「藍大於綠」，但自民國103年以來，國民黨推派人選連續落敗，鄉長席次先後由無黨籍的張堯成、林建宏拿下，傳統政黨優勢不復見。本屆更罕見出現「無黨籍大車拚」，由林建宏、魏瑞廷與潘正寅上演「三腳督」。

廣告 廣告

池上鄉共有10村、9部落，其中福原、福文、大埔、新興4村人口最多，約占全鄉66％，是選戰必爭的大票倉。林建宏本屆在4村得票率平均達45％，基本盤相對穩固。上任後推動閒置空間再利用、布局自然碳匯與低碳產業，並引進香草與黑金洛神等新興農業，開創稻米以外的產業特色，以穩紮穩打的政績作為連任最大優勢。

任職於林業保育署台東分署、曾獲全國十大傑出青年肯定的魏瑞廷，長期關注稻作農業，上屆以青年新秀姿態參選，主打農業生產、社福、國有土地與基礎建設等議題，雖以末位落敗，但從中調整步伐，進一步研修法律，期望以法律與行政專業務實解決涉及程序與法規的鄉務，走出不倚賴家族勢力的青年參政之路。

下屆選戰中，林建宏、魏瑞廷可望再次對決。林建宏端出政績牌爭取穩固支持；魏瑞廷則積極走入部落，拓展原民票源。儘管池上鄉選民傾向「選人不選黨」，政黨色彩相對淡化，但兩人在政治光譜上仍分別獲民進黨、民眾黨支持；至於被視為泛藍的張堯成，暫時無意參選。