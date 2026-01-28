池上青培站生態研究再獲獎 攜手在地青年推動農田友善治理

本次研究由池上青年和國立臺東大學生命科學系組成的里山青年團一起完成。

國發會支持的池上青培站計畫除了獲得2次學術獎項肯定外，更成為產業預警機制之一。

計畫主持人林耿弘攻讀國立臺東大學生命科學系碩士，獲動物行為學術研討會肯定。

由國家發展委員會支持成立的池上青年培力工作站展現豐碩成果，攜手里山青年團與國立臺東大學生命科學系，以池上農田2年的自動相機監測資料進行量化分析，發表研究論文犬貓活動與農田景觀對哺乳類及地棲鳥類之影響，榮獲115年全國動物行為研討會海報組佳作。

本次研究由計畫主持人林耿弘在攻讀碩士期間完成，聚焦於犬貓活動與農田生態的關係，結果發現，犬隻出沒頻率與插秧及收割等農事行為有高度關聯，且對野生動物的影響在特定農事階段會被集中放大，因此，團隊提出分段分區收割的概念，透過延緩農田全面裸露的速度，為野生動物保留遷徙緩衝空間。此外，監測系統也記錄到黃喉貂穿梭農田的軌跡，團隊隨即與池上鄉公所舉辦座談，提醒農友加強防範措施，將學術研究轉化為即時的地方治理資訊。

池上青培站專案經理吳柏緯表示，得獎代表地方生態知識能成為制度改變的起點，過去里山青年團曾與萬安國小合作研究毒鳥議題，成功促成陳協和米廠及多家在地小農於契作制度中明定禁止毒鳥，建立對生態負責的農業品牌。