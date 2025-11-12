池上、關山水稻倒伏災情嚴峻 農民盼中央補助從優從速

池上及關山水稻倒伏情況嚴重，農民希望比照去年免現勘，從優從速辦理補助作業。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

台東縣關山鎮及池上鄉正值水稻收割期，受鳳凰颱風影響，水稻出現倒伏情況嚴重。目前尚未收割的水稻，關山預計約一成、池上恐高達到三分之一倒伏，影響收成；稻農憂心颱風過境帶來的雨勢再增強，恐造成更大面積水傾倒，希望中央能免現勘，加速補助作業。

池上鄉長林建宏指出，鳳凰颱風前農民搶收的水稻約三成，還有七成未收割，未收割的水稻目前預估有三分之一倒伏，正確數據要等颱風過後雨勢停歇，才能更明確。

他說，此次颱風因豪雨加上強風，水稻倒伏情況相當嚴重，地方已經透過立委向農糧署反映，希望中央能儘快補助，照顧農民的生計。

關山鎮長彭成豐指出，十一月還有颱風，往年是很少見的，目前鎮內尚有約一千公頃稻田尚未搶收，預估風災後約有一百公頃恐受損。

他說，過去水稻倒伏補助申請手續繁瑣，一定要由行政單位派相關的人員，到每一塊田拍照存證，以公所目前現有的人力，要完成全部的拍照，至少要一個月到兩個月時間，但倒伏的水稻再放一個禮拜就會發芽。

去年中央有開啟免現勘，相關程序已有改進，因此希望受損率若有達到中央補助的標準，盼中央能儘快啟動救助機制，從優從速辦理，體恤農民。