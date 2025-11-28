池上68面書法路牌退役！鄉公所廣徵藝術家 盼賦新價值

台東縣池上鄉長林建宏近日徵求藝術家讓池上的舊書法路牌重生。圖為池上鄉「書法路牌」，其中新生路路牌內容難辨，不少網友誤認為「寨生路」。（示意圖／本報資料照）

台東縣池上鄉獨特的「書法路牌」曾因字體不易辨識引發爭議，交通部憂心影響安全而要求改善，為此，池上鄉公所編列預算，今年11月起陸續更換68面全新路牌，為不讓藝術心血被浪費，鄉長林建宏近日對外徵求藝術家，希望將退役路牌以全新面貌「重生」。

林建宏表示，「這些路牌不是一般印刷製品，而是書法家手寫的心血，蘊含濃厚地方情感，也記錄池上的文化痕跡。他認為，既然必須遵循法規撤換，不如讓這些「退役路牌」以另一種形式延續生命」

為此，林建宏公開呼籲對於公共藝術或裝置創作有興趣的藝術家提出想法，也鼓勵民眾參與，共同賦予池上舊路牌全新價值。

民眾表示，轉型為公共藝術裝置反而更有故事性，也有人說「書法路牌是池上的記憶，很可惜說換就換，至少能妥善保存」，在地店家則期待未來舊路牌轉化為公共藝術後，能成為新的觀光特色。

