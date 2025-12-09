池中魚群遭「牠」吃光！店家喊：釣到賞1個月咖啡

生活中心／李筱舲報導



嘉義六腳鄉三義村放生池近日出現一條遭人棄養的「鱷雀鱔」（俗稱鱷魚火箭），將池中魚類吃得所剩無幾，讓村民相當頭痛。為了盡快「除害」，當地咖啡店老闆娘祭出「通緝令」：「只要成功釣起鱷雀鱔，就能免費喝一個月的咖啡。」消息一出，吸引各地釣客前來挑戰。





嘉義放生池現「鱷雀鱔」啃光魚群！店家祭「通緝令」：釣到請喝咖啡1個月

嘉義六腳鄉一處池塘出現一隻被棄養的鱷雀鱔，把池中大部分魚都吃光，附近的咖啡廳更祭出賞咖啡的「通緝令」，希望釣客能趕緊釣出這條魚。（圖／翻攝自臉書粉專《鉛花咖啡工作室 Qianhua Coffee 》）

廣告 廣告





昨（8）日，嘉義六腳鄉一間咖啡廳在臉書社團發文求助，指出村裡的集資放生池遭人棄養鱷雀鱔，池中大部分魚都被吃光，還「吃得肥肥壯壯」，於是向各地釣客徵求協助，只要能成功釣起，就請喝一個月免費咖啡。據東森新聞報導，今早池畔已擠滿人潮，甚至有人從台中等中北部地區特地南下過來。一名釣客在中魚當下大喊：「打到鰭！這起得來！」最終眾人合力把這條全長1米15、體型壯碩的鱷雀鱔撈起。成功的釣客受到英雄式歡迎，咖啡廳老闆娘也立刻奉上「第一杯免費咖啡」。釣客笑說：「我釣二十多年了…牠真的非常有力。」。

嘉義放生池現「鱷雀鱔」啃光魚群！店家祭「通緝令」：釣到請喝咖啡1個月

今（9）日也傳出巨魚已被捕獲的消息，消息也立刻在社群平台上被分享。（圖／翻攝自臉書社團《非常路亞》）

據了解，三義村放生池平時由村民集資放魚，僅供在地居民垂釣，但因有人私自棄養鱷雀鱔，導致池中魚群幾乎遭到殲滅，咖啡店老闆娘為保護生態及在地休憩環境，才會祭出賞咖啡的「通緝令」，希望盡快清除外來種。她透露，打算將這條鱷雀鱔的魚頭留在店內展示，並標註釣客姓名。目前怪魚已被成功釣起，在臉書社團《非常路亞》也有人分享這條魚已被打撈上岸的消息，並表示：「這幾天最夯的水中巨物被KO」。

原文出處：嘉義放生池現「鱷雀鱔」啃光魚群！店家祭「通緝令」：釣到請喝咖啡1個月

更多民視新聞報導

巴黎世家推「喪服頭巾」？查核中心：設計師是他…

磁暴影響39小時！醫揭「這族群」：易心悸頭暈

謝平安家年華來了！和「李多慧」做刈包、迎歲末

