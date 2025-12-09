池塘魚被吃光光 當地店家邀高手抓凶「鱷雀鱔」

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義六腳鄉三義村，近來廟前一處池塘出現一尾，體型肥碩的外來種魚隻鱷雀鱔，甚至吃掉池塘內的魚隻，讓垂釣民眾很困擾，也怕生態危機擴大，當地咖啡店業者網上貼文，邀集各方好手來將魚隻釣起，甚至成功釣起魚隻的民眾，將能獲得一個月的免費咖啡，吸引大批民眾前往，也成功移除危害。只是這尾魚隻為何，會突然現蹤在池塘內？疑似是遭人棄養，農業處說如果查證屬實，並且危害生態，最高能開罰250萬元。

池塘內出現一尾，體型龐大的黑色魚隻，鏡頭放大一看，釣手VS.記者說：「(怎麼發現牠)，牠浮起來，(然後呢)被我釣起來，(以你釣的經驗來說這隻算小)，對，牠還有更大的。」業者說：「牠已經有一陣子了，因為可能一直都有魚在裡面嘛，但是發現最近又釣不到魚然後就之後才發現說，牠中午左右都會浮起來，發現說，哇，這隻鱷雀鱔，也太肥了吧，原來是因為這隻吃掉了所有的魚，那我會免費送一個月的咖啡，就是請釣手喝，我覺得他們除掉我們三義村的大麻煩，這就是很很讚的一件事情。」

好端端池塘內，怎麼會出現27台斤的鱷雀鱔，位於嘉義六腳鄉三義村的廟口前池塘，近來出現對生態衝擊的鱷雀鱔，由於這地點是在地民眾垂釣熱點，如今魚卻被鱷雀鱔吃光，讓附近店家急著徵求釣手，解決生態危機，嘉義大學水生生物科學系助理教授董哲煌說：「牠其實在1980年左右就已經被引進台灣作為觀賞，牠分布在美國的那個南方州，通常牠在自然水質裡面會越長越快。」

嘉義縣政府農業處農業處畜產保育科科長石蕙菱說：「人工飼養的野生動物不得隨意釋放，違者將裁處新台幣5萬元至25萬元的罰款，如果有危害生態環境之虞，將裁除最高250萬元罰鍰。」不太與其他魚類共存的鱷雀鱔，出現在池塘內，疑似遭人棄養，農業處說，若查證屬實並且造成生態危害，最高將能開罰250萬元，提醒民眾別以身試法。

