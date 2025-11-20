池昌旭也嚇到！《操控遊戲》認都敬秀「溫和中帶著瘋狂」

韓國男星池昌旭飾演外送員朴台仲。（圖／Disney+提供）





由池昌旭、D.O.（都敬秀）、李光洙主演的動作韓劇《操控遊戲》開播以來熱度不斷，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名統計，作品在台灣、韓國連續一週霸榜Disney+收視冠軍！

《操控遊戲》劇情講述善良的外送員朴台仲（池昌旭 飾）被誣陷謀殺入獄，幕後操縱者正是資安公司代表安耀漢（都敬秀 飾），他利用龐大資源操控司法、替富豪洗罪，甚至買通典獄長，抓來一群重刑犯玩自相殘殺的「死亡賽車」遊戲、供權貴下注取樂，而被父親寵壞的富二代白道京（李光洙 飾），因經常吸毒闖禍成為耀漢的 VIP 客戶，台仲則恰好是他的替罪羊之一，三人之間的權力角力與復仇戰火全面引爆。

廣告 廣告

池昌旭在日前訪談中表示，在得知都敬秀將飾演反派時非常興奮，笑言「他明明有一雙很溫和的眼睛，但仔細看的話會發現裡面帶點瘋狂，所以更恐怖了」，而李光洙則以囂張、癲狂的演技翻轉搞笑形象，他分享因為角色非常富有、總是瞧不起別人，因此特別練習語氣和說話方式，讓觀眾覺得刺耳又反感，表示「就是要一出場就讓人覺得超討厭！」

在最新劇情中，台仲用計逃出「死亡賽車」遊戲重獲自由、卻也成為越獄犯，耀漢則終於認出台仲正是自己五年前找來的「替身」。池昌旭化身戰力超強的復仇男神，第一步便是找上害死弟弟的假律師，冷酷說出「我說過我一定會殺了你吧」，隨後更試圖阻止下一位即將被抓去當替罪羔羊的受害者、不斷打亂耀漢的計畫，雙方的正面對決正式開打。

而台仲的復仇路上，還有獄中結識的好友，以及由「怪物新人 」趙允秀飾演的好友女兒「音比」，她看似叛逆，卻在警察上門搜捕越獄犯台仲時挺身而出，展現驚人的爆發力凶狠逼退對方，也讓觀眾期待後續兩人的發展。在近日釋出的幕後訪談中，趙允秀笑認「音比是我演過情緒起伏最大的角色」因此在拍攝前會完全放鬆，讓自己隨時能展現各種情緒的爆發力；並且《操控遊戲》更是她的「摩托車初體驗」，坦言「角色有許多騎摩托車的橋段，但我之前從來沒騎過！」開拍前花了許多時間在坡州的練車場認真練習。

《操控遊戲》從監獄搏命到高速追逐，導演朴信禹強調每個場景都力求「讓觀眾驚呼怎麼拍出來的」，在問及推薦作品的理由時，李光洙和趙允秀則默契同時說出「多巴胺爆發！」表示劇中多樣的角色、動作場面以及毫不拖沓的節奏，絕對是一場視聽饗宴。



【更多東森娛樂報導】

●《GTO》女星希良梨罹子宮頸癌 IG限動發命危通知

●李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲

●男星拍攝中突昏迷送醫！搶救20分鐘「壓斷肋骨」曝最新病況

