池昌旭拍《操控遊戲》超累！合體都敬秀飆戲 他曝秘辛：從頭到尾都辛苦

池昌旭、都敬秀首度合體飆戲。（圖／Disney+提供）

Disney+原創韓劇《操控遊戲》（조각도시）今（13）日在香港舉辦的「Disney+ Originals Preview 2025」活動上亮相，主演池昌旭、都敬秀（DO）親自出席宣傳，分享合作心情與拍攝幕後故事。

都敬秀在劇中挑戰反派角色，飾演能操縱他人命運的角色。（圖／Disney+提供）

池昌旭繼《最壞的惡》、《江南B-Side》後，再度與Disney+合作動作懸疑新作《操控遊戲》。他表示：「能持續和Disney+合作我覺得很榮幸，也感受到責任重大。這次我特別注重角色情緒的隱藏與爆發。」他笑說整部戲拍下來「真的很累」，但看到作品受到喜愛，感到既驚訝又感謝。

《操控遊戲》由池昌旭主演。（圖／Disney+提供）

都敬秀則首度挑戰反派角色，飾演能操縱他人命運的「約翰」。他坦言拍攝難度極高，許多場景都要靠想像力完成，「我甚至希望池昌旭哥在戲裡真的討厭我，這樣角色會更真實。」他笑說第一次演惡角比起緊張，更有興奮感，「觀眾若能看了覺得我這角色『真討厭』，那就成功了。」

《操控遊戲》延伸自池昌旭2017年主演電影《造假城市》（조작된 도시）的世界觀，但他強調這次並非重拍：「比起重製，更像是在原有世界觀上擴展新的故事，角色完全不同，也有全新的敘事。」該劇講述平凡男子泰中（池昌旭飾）被冤入獄後，發現一切都是約翰（都敬秀飾）操縱的陰謀，決心展開復仇的故事。目前已在Disney+上線4集，將每週更新兩集，共12集。

