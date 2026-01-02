池昌旭續任Bello.u第三年代言人！「肽光系列」重新定義亮白保養新標準

南韓人氣演員池昌旭續任Bello.u第三年代言人。Bello.u提供

Bello.u正式宣布南韓人氣演員池昌旭續任品牌第三年代言人，並同步推出全新「肽光系列」，以「超越早C晚A」的新世代亮白科技，不刺激更不反黑！此次系列包含「肽光亮白化妝水」、「肽光透亮緊緻霜」與「肽光透亮保濕面膜」，從日常基礎保養到密集修護，打造穩定、溫和卻有效的保養新解方，為敏感肌與熟齡肌提供更安心的選擇。

池昌旭更親自化身「美妝YouTuber」，拍起ASMR開箱影片，有模有樣的悄聲細語、輕敲Bello.u系列產品瓶身，還親自示範如何敷面膜，直說「真的非常滋潤！」展現男神難得一見的俏皮面貌。

Bello.u推出全新「肽光系列」，以「超越早C晚A」的新世代亮白科技。Bello.u提供

肽光亮白化妝水，讓膚色回到乾淨透亮狀態

針對臉色蠟黃、暗沉無光，或嘗試多款美白產品仍無感、甚至擔心反黑與刺激的使用者，Bello.u「肽光亮白化妝水」以穀胱甘肽、傳明酸與菸鹼醯胺組成三重核心。搭配8種玻尿酸複合配方，從小分子到高分子層層補水，實現長效保濕；再結合六大胜肽與5種神經醯胺，啟動修護。

肽光透亮緊緻霜一次完成多重保養目標

許多女性在追求亮白時，往往忽略保濕與修護，甚至因刺激而導致泛紅或反黑。肽光透亮緊緻霜以高濃度10,000ppm亮白配方，結合穀胱甘肽、菸鹼醯胺與傳明酸，從抗氧化角度出發，同步加入多重胜肽、六重玻尿酸與多型態神經醯胺，兼顧緊緻、撫紋、補水與屏障修護。

Bello.u「肽光系列」以臨床實證與低刺激設計，建立一套不必在效果與舒適之間妥協的全新亮白標準。Bello.u提供

肽光透亮保濕面膜 亮白同時不傷屏障

對於需要急救保養，卻又擔心美白面膜導致乾燥脫皮或刺激的膚質，肽光透亮保濕面膜以5,000ppm高含量穀胱甘肽為核心，搭配傳明酸、菸鹼醯胺；並以六重玻尿酸、泛醇與神經醯胺深層補水修護，改善細紋、彈性問題。面膜採用桉樹來源的天然纖維製成，高貼合、高吸收、可生物降解，並通過低刺激測試與食品藥品部美白抗皺雙效認證，是對肌膚更長久、溫柔的承諾。

在亮白保養逐漸回歸「穩定、安全」的趨勢下，Bello.u「肽光系列」以臨床實證與低刺激設計，建立一套不必在效果與舒適之間妥協的全新亮白標準。這個冬天，就跟著治癒系男神池昌旭的腳步，一起把肌膚養回乾淨透亮的最佳狀態，安心變美、越來越發光！