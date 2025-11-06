池昌旭被栽贓入獄！「以一打十」超狂場面曝光 都敬秀演反派魅力炸裂

記者宋亭誼／台北報導

韓劇《操控遊戲》改編自電影《虛擬都市》，由池昌旭、D.O.都敬秀、李光洙共同主演，故事講述勤奮的外送員朴台仲（池昌旭 飾），某天替人送手機竟被誣陷成強姦殺人犯，從此入獄服刑。池昌旭坦言，當他聽到影集確定開拍時，第一反應就是「我一定要參與！」後續也立刻點頭接演。

池昌旭首集就狂飆演技。（圖／Disney+提供）

《操控遊戲》首播一口氣釋出4集，刻畫出朴台仲從好好先生黑化的全過程。遭陷害入獄後的朴台仲，不但女友離他而去、每天還要被獄中大哥暴打，經歷多次自殺失敗後，他受到獄友開導、決定安穩度日，然而某天卻發現另一名囚犯的遭遇與自己如出一轍，弟弟也因疑似持有關鍵證據而慘遭殺害，使他毅然決然踏上復仇之路。

池昌旭狂飆演技，除了剛入獄悽慘而絕望的樣子令人揪心，決心復仇後更大展身手。面臨獄友暗殺，他以一打十、滿臉是血大殺四方，爆炸性場面讓粉絲直呼「不愧是動作男神！」池昌旭表示這次的動作戲不走寫實路線，而是像漫畫一樣充滿戲劇張力，「各種各樣的動作場面讓我玩得超開心！」更預告後續還有飛車追逐等精彩場景，絕對值得期待。

D.O.都敬秀飾演反派狠到被導演說是瘋子。（圖／Disney+提供）

《操控遊戲》另一大亮點無疑是D.O.都敬秀首次挑戰反派，飾演冷血的操盤手安耀翰，專門替有錢人找替罪羔羊、以他人痛苦為樂。導演朴信禹透露，這次選角就是看上都敬秀那雙純真的眼睛與無害的微笑，成功打造出「眼神清澈的瘋子」形象。D.O.都敬秀則坦言，為了詮釋角色，除了參考大量影視作品中對精神病患的描寫，甚至還和池昌旭討論「怎樣才能殘忍地殺人」。《操控遊戲》已正式在Disney+獨家登場，首播上線4集，之後每週三更新2集。

