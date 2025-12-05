池昌旭親上陣對打15人 《操控遊戲》稱霸台韓收視冠軍
Disney+年度復仇爽劇《操控遊戲》本週迎來大結局，該劇自播以來好評不斷，根據串流數據統計網站FlixPatrol排名統計，《操控遊戲》不僅持續穩坐韓國、台灣的收視冠軍，更在Disney+全球20地區攻入排行榜前10名，被韓媒大讚「下半年的黑馬戲劇」。
在最新完結劇情中，遭人陷害導致家破人亡的「最強外送員」朴台仲（池昌旭 飾），隻身潛入幕後真凶、即資安公司代表安耀漢（都敬秀 飾）的大本營，正邪兩方迎來最終對決，朴台仲與眾多仇人展開復仇決戰、甚至用肉身扛下武士刀的砍劈，連番火爆的動作特技橋段絕對讓觀眾嘆為觀止。
男神池昌旭接連在Disney+推出大獲好評的犯罪動作劇《惡中之惡》、《江南B-Side》，儼然成為新一代動作戲之神，更因為多場動作戲都親自上陣，因而被誇讚「讓替身失業的動作男星」。此次在《操控遊戲》升級更多精彩打鬥，包括騎乘機車飆火海、一打十五名犯罪集團成員，但戲外卻直呼「快累死了」。
導演朴信禹表示從一開始構思劇本時，擅長拍動作戲、情感戲的池昌旭就是最佳人選，並誇讚池昌旭有許多動作戲都是親自上陣。池昌旭則笑稱自己會常常會與武術團隊討論動作編排，「希望每個舞台的動作、風格都有不同變化，所以要與團隊進行很多會議」，他也苦笑雖然拍過很多武打戲，但自己其實沒有很喜歡拍，「因為真的很累」。
D.O.都敬秀曾演過《與神同行》、韓版《不能說的秘密》電影《給我一首歌的時間》，有禮貌且善良的形象，讓他常被誇讚為「乖乖牌偶像」。都敬秀這次首度挑戰瘋狂反派，飾演高智商、富有且心狠手辣的變態財閥安耀翰，是從影以來最恐怖演出，其中一幕他滿臉是血倒在地上，明明快要全盤皆輸，仍癲狂大笑、甚至放出池昌旭弟弟死亡的影片挑釁「這就是殺死你弟弟的地方」，瘋魔演技讓觀眾印象極為深刻。
