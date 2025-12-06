池昌旭1打15「快累死了」 都敬秀魔化讓李光洙心疼
韓國男神池昌旭接連在《惡中之惡》、《江南B-Side》有多場動作戲都親自上陣，因而被誇讚「讓替身失業的動作男星」，此次在《操控遊戲》中升級，包括騎乘機車飆火海、1打15名犯罪集團成員，但戲外卻直呼：「快累死了。」
《操控遊戲》本周迎來大結局，據串流數據統計網站FlixPatrol排名統計，不僅持續穩坐台韓收視冠軍，更在Disney+全球20地區攻入排行榜前10名。在完結劇情中，池昌旭飾演遭人陷害導致家破人亡的「最強外送員」朴台仲，隻身潛入D.O（都敬秀）飾演的幕後真凶、資安公司代表安耀漢大本營展開復仇決戰，甚至用肉身扛下武士刀的砍劈，連番火爆的動作特技橋段讓劇迷嘆為觀止。
導演朴信禹坦言在構思劇本時，池昌旭就是最佳人選，池昌旭則表示常與武術團隊討論動作編排，「希望每個舞台的動作、風格都有不同變化，所以要與團隊進行很多會議」。也苦笑說雖然拍過很多武打戲，但其實沒有很喜歡拍，「因為真的很累」。
而都敬秀這次首度挑戰瘋狂反派，飾演高智商、富有且心狠手辣的變態財閥，其中一幕他滿臉是血倒在地上癲狂大笑，甚至放出池昌旭弟弟死亡的影片挑釁：「這就是殺死你弟弟的地方。」瘋魔演技讓觀眾印象深刻。
此外，李光洙飾演的富二代「白道京」也遭都敬秀陷害，有不少濺血鬥毆戲的2人戲外則是好兄弟，他們一起上羅暎錫PD的網路節目時，他告白「很心疼弟弟」，都敬秀則回應「謝謝哥哥的照顧」，多年友誼自然不在話下。《操控遊戲》全劇在Disney+上架。
